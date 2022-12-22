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「抱兩三年沒碰過這事！」牛皮股突爆量漲停 散戶慌了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

長期持有的牛皮股突然大漲，投資人本該開心獲利，卻有小散戶不知所措！一名股友今（22）日9點一開盤就在論壇只貼出一張K線圖求救，「為何會突然爆量漲停？」，但未表明是哪支個股，盼以技術面諮詢大家。

該散戶於PTT以「牛皮股爆量漲停後的處理方式？」為題發文表示，他長期持有的股票股性是波動不大的牛皮股，卻在沒受消息面的影響下，無預警爆量漲停，持有兩三年沒碰過這事，因為漲停得莫名其妙，原本計畫先賣一波等低接回來，結果一路漲上去，他問「很好奇牛皮股為何會突然爆量漲停，難道法人某一天才突然發現某股票的價值被低估嗎，遇到這種情況該怎麼操作呢？」

一名股友今（22）日9點一開盤就在論壇只貼出一張K線圖求救，「為何會突然爆量漲停？」，但未表明是哪支個股。圖／取自PTT
一名股友今（22）日9點一開盤就在論壇只貼出一張K線圖求救，「為何會突然爆量漲停？」，但未表明是哪支個股。圖／取自PTT

網友紛紛回應「如果沒新聞都可以續抱」、「這種都會有一個大波段，抱牢坐穩就對了」、「放著就好啦，會怕就分批出場」、「牛皮股會突然動起來，應該是有紮實的利多」。

不過，老手們看走勢一眼就認出是製鞋大廠寶成（9904），紛紛推測原因「中國人解封要出來穿鞋子了」、「跟Nike走勢啊，9938（百和）也一樣噴兩天了」、「寶成疫情開始後就躺很久了」。

Nike公告財報超前公司財測及市場預期5-6%，主要受惠促銷活動擴大已去化過剩庫存，不僅化解市場對運動休閒產業消費力的疑慮，也帶動Nike概念股表態。寶成今以33.90元收盤，漲幅1.50%，從雙11後吃一根漲停一路上揚。

寶成 漲停 Nike

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