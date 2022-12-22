股市小白起手「4方針」 專家：這5位投資達人書籍必讀

【撰文・懸緝】

很多人都知道從年輕時開始理財是很重要的一件事，雖然大家都知道，卻只有少部份人真正去實踐。我也很常遇到問完投資相關細節後，過了一段時間，要不就是還未開戶，不然就是拖延症復發，知道但一直沒行動。

等年紀大了或者需要資金動用時，才發覺身邊可動用資金是那麼的少，再來感嘆為何當時不儘早投資。就像悔後病一樣，重覆發生在大多數人身上。

懸緝在開始存股前，也曾將自己的資金外包給銀行管理，認為銀行內部人員會比自己更專業，相信他們絕對不會令我失望。當然，結果真的令我大失所望，本金60萬投資6年，錢沒賺到還虧掉本金，比定存還不如。

回想起來，是自己高估他人的能力，也低估自己的本事。因為之前的虧損，並承認自己錯誤的理財觀念，決心想要改變大腦內的金錢藍圖。因此，決定踏入存股這條路。剛開始也不知從何做起，所以我就從閱讀這件事當作開端，因為閱讀是低門檻及低成本的最佳選擇。

我想藉由這篇文章的分享，讓投資新手有系統性的方向作為入市參考。

因此，我整理新手進入股市的4項方針：

【方針一 系統性閱讀】

利用系統性的閱讀，可以循序漸進並了解適合自己的投資標的。

指數型基金的歷史及原理：

一開始可以先從指數型基金相關書籍著手，例如約翰柏格的「一本書學識投資」及伯恩斯坦的「投資金律」。先由這二本書了解何謂指數投資，包含原理及其歷史。

約翰柏格是第一檔指數型基金的創始人，他一開始是在威靈頓公司掌管著主動型基金投資，在一次的投資失利中他被公司解聘。這段時間他思考著，何不用最少的管理成本並追蹤S&P500指數，讓投資人達到最高的效益。於是在1975年後成立了第一檔指數型基金，第一指數投資信託（First Index Investment Trust），之後更名為現今的Vanguard 500。

台股投資相關書籍：

了解指數型的基金背景及原理後，若想從台灣股市為出發點，可以選擇在台股比較有知名度的投資達人的書籍，例如樂活大叔施昇輝、不敗教主陳重銘、孫太、華爾街操盤手闕又上、大俠武林。閱讀這些投資有成的達人書籍，除了可以了解台灣市場上的概況，更可以從這些書籍找到適合自己的策略及心態，讓自己對台股ETF或個股有更進一步的了解。

加強財商類書籍：

在理財觀念上，可藉由「富爸爸與窮爸爸」、「漫步華爾街的10條投資金律」、「有錢人想得和你不一樣」，這類書籍加強財商的觀念。

【方針二 實際踏入股市第一步】

人生中，很多事最難的是跨出第一步，在閱讀完這些書籍是一回事，實際投資又是另外一件事。因此，若你已經開好證券戶並在手機裡安裝好APP軟體，我認為這才是跨出投資的第一步。

現在開戶很方便，只要將雙證件及印章準備好，直接到證券公司就能完成開戶，有些證券公司甚至在網路上就能完成開戶手續。目前懸緝主要是使用國泰證券及新光證券，交易手續費都打2.8折，定期定額1萬以內也都是1元而已。在眾多證券公司中，也算是滿優惠的平台。而每家證券商也會陸續推出不同的優惠，讀者也可以上網google一下，可以找到很多券商資訊。

各家券商優惠參考連結：

https://www.cardu.com.tw/epoint/detail.php?37679

【方針三 選擇正確的投資標的】

初入股市的新手，還是建議以ETF為優先選擇。0050及006208主要是以大盤指數為主，投資市值前50大的公司，股價成長性比較高；0056及00878是以高股息為主，股價成長幅度就沒那麼高。這二類型的ETF很適合投資新手作為入門起手式標的。

比起個股，ETF一次選入好幾十家公司，避免將雞蛋放在同一個籃子裡，更可以分散風險。其中一家公司若經營不善倒閉，ETF指數機制會汰弱留強，納入其他公司來遞補。

比起主動型基金，雖然仍有保管費，但它的年保管費介於0.5-1%左右，相較於主動型基金2%，還是擁有相當的優勢。

當你在市場裡累積相當程度的時間及經驗後，再去研究個股，比較不容易成為任人收割韭菜。

【方針四 定期定額BUY &HOLD】

為何定期定額對新手來說是最佳策略呢？因為股價高高低低，連專業投資者恐怕也無法100%正確判斷股價走勢，更何況剛入市的新手。引用大俠武林的投資心法，用定期定額策略可以買到平均值，定期定額一年就可以買到年均線，定期定額三年就可以買到三年均線，以此類推，運用定期定額策略，比較不容易套在最高點。

通常新手最常遇到的狀況是，短期投資價差若超過5%-10%就想停利，心想價差都已經是一年的股利了，原本長期投資策略馬上改為價差策略，心想先停利放到口袋，以免淪為紙上富貴。雖然短期賣掉可以賺取價差，但很難保證的是，現在賣掉的價位，未來是不是需要用更高的價位才買的回來？

【結論】

投資是一項輔助，在被動收入還沒超過主動收入前，還是要將重心放在主業收入。別因為投資而顧此失彼，唯有穩定的主動收入，才能有源源不絕的現金流再投入股市之中。

也千萬別在牛市時誤以為自己是天選之人，可以當個全職投資者；也別在熊市時，認為自己選擇了錯誤的道路，反而你更該換個角度思考，大跌才是財富重新分配的機會。

以上的4個方針：

1. 系統性閱讀。 2. 實際踏入股市第一步。 3. 選擇正確的投資標的。 4. 定期定額 Buy & Hold

是懸緝重覆執行的方針，提供給大家參考。這些方式若能不斷地去執行，相信藉由正確投資的你，未來將會擁有富足的生活。

作者：懸緝

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：投資新手正確投入股市起手式，從這4方針做起。