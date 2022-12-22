月薪5萬卻存不到錢！他PO消費明細被酸爆 網曝1招無痛存錢

理財是門學問，一名月薪5萬元的社會新鮮人詢問「存錢妙招」，他透露自己計劃每月消費3萬、儲蓄2萬元，其他網友卻認為「消費金額過高」，直言「對於這種沒自制力的狀況，建議定期定額強迫儲蓄，一發薪就馬上扣款」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「我剛開始工作不到一年，目前只存了約5萬，深深覺得自己要檢討，目前每個月固定繳3500的貸款（剩12期），不用租屋、沒保險，原本都是規劃3萬消費、2萬儲蓄，但每個月都超支，身邊朋友都一致覺得可以存至少一半，有什麼好方法可以確實存下來嗎？」

其他網友則留言「沒房租每月花3萬也太多，對於這種沒自制力的狀況，建議定期定額強迫儲蓄，一發薪就馬上扣款」、「現在馬上開證券戶，設定定期定額投資，最好是每個月設定個好幾天，自動扣款」、「我月薪五萬，存4萬（住家裡），你真的該好好檢討」。

還有網友建議「固定支出先列出來，想存的金額列出來，剩下才是你能花用的，簡單的方法就是將薪水分成好幾份，每個月想存的金額另存高利帳戶，能花用的戶頭只留固定支出和娛樂費用」、「我領薪水隔天直接2/3投進etf，直接靠剩下的錢強迫自己過活」、「先規劃保險吧，出一次意外存再多也沒了」。