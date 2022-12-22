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0050抱著還做價差？網曝4字投資原則：賠抱、賺賣

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問0050該如何操作投資更佳。圖／報系資料照
網友詢問0050該如何操作投資更佳。圖／報系資料照

元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金（0050）存股族喜愛的標的，有網友好奇詢問「0050是抱著或是做價差比較好？」對此，其他網友直言「賠錢就抱著，價格就賣一點，賠100萬不能跑，但是賺100元就要跑了」。

一名網友在PTT發文詢問，「0050是抱著或是做價差比較好？因為看了很多關於0050的文章，有一派是做價差、有一派是抱著就好，其實說抱著就好的好像比較多，但就這兩年的狀況來看，如果150的高點賣掉做價差。再分批便宜的時候撿回來，似乎好像也是不錯的策略。

至於抱著就好派的，如果成本是140、150，那目前當然是套牢中，雖然套牢也沒有什麼，但高賣低買的策略是不是也滿適合0050，尤其是0050是2330的形狀，2330如果一直創新高，0050才會一直創新高。問題是2330有可能永遠一直創新高嗎？只是這兩年0050的股價，讓我有點疑惑究竟該久抱或是做價差比較好？」

其他網友則留言「你不低買高賣要高買低賣嗎？」、「抱著20年領錢加作價差啊」、「我是有稍微做價差」、「你今年賺錢就抱著，賠錢就賺差價」、「賠錢就抱著，價高就賣一點」、「其實都可以，0050操作算簡單」。

也有網友支持「抱著」的操作方法，留言「抱著可能1個月後悔，不抱10年後後悔」、「閒錢一直存啊，等有一天缺錢全賣」、「0050要做價差就去做台指期」、「想做價差幹嘛買」、「如果能預測高低點就做價差，不行就持有」。

PTT 價差 0050元大台灣50

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