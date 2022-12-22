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投信買力積電（6770）賺一波年終？網哭：說好的年底就懂呢

聯合新聞網／ 綜合報導
網上流傳「相信黃董，年底就懂」口號，不過網友如今哭喊「相信黃董，破產就懂」。圖為力積電董事長黃崇仁。圖/聯合報系資料照片
網上流傳「相信黃董，年底就懂」口號，不過網友如今哭喊「相信黃董，破產就懂」。圖為力積電董事長黃崇仁。圖/聯合報系資料照片

台股21日受到美股收紅激勵，加權指數與櫃買指數皆開高走高，鴻海（2317），力積電（6770），台達電（2308），聯電（2303）等股也持續在平盤之上小漲表現。有網友討論力積電，打趣直呼「年底了，準備賺一波年終」，其他網友則無奈表示，「買這間公司是凱子，相信黃董，破產就懂」。

有網友在PTT發文表示，「力積電（6770）股票基期低，投信連兩日大買，技術面即將挑戰120MA，耶誕假期將至，外資放假內資主導，二線晶圓代工，適逢年底，存在投信作帳的可能性，相信黃董、年底就懂，年底了，準備賺一波年終。黃董帶我飛，多到爆」。

其他網友則留言「今天懂了嗎？ 還不懂的話12/30我再問一次」、「相信黃董，年底就……嗚嗚，不說了」、「今天賣掉認的最後一張」、「有些事情只要想不懂就不要想，買就對了」、「相信黃董，破產就懂」、「買這間公司是凱子」、「被套在70」、「驕傲的說出在78」。

PTT 台股 6770力積電 鴻海2317 聯電

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