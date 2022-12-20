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台股「主跌段還沒到」估跌到農曆年前…跌不停有甜甜價？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股持續下跌，網友討論「何時會有甜甜價？」聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股持續下跌，網友討論「何時會有甜甜價？」聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台股19日持續疲弱，午盤跌勢擴大，終場收在14,433.32點，下跌95.23點，成交量2,065.91億元；三大法人賣超183.79億元。有網友好奇「跌到多少才是甜甜價？」不少人都悲觀表示，「這波深不見底，主跌段還沒到，反正跌到農曆年前是毫無懸念」。

一名網友在PTT發問「接下來跌到多少才是甜甜價？」他表示，「台股這陣子也漲了不少，但是看來最近要直接往下沉，連CPI都救不了股市，大家覺得跌到多少才會是甜甜價？今天出了蠻多，不知道何時才是再次進場的時機」。

其他網友留言「最少先回到季線吧」、「跌停板亮燈行情即將來襲，台股萬2回測」、「這波深不見底，不要不信」、「主跌段還沒到，大升息後的崩盤都要一陣子，可以觀望最近加密貨幣會不會連環爆」、「這次會直接崩到十年線，十年線以下慢慢找買點」、「反正跌到農曆年前應無懸念了」、「2020年底的價格」。

還有網友留言「好幾個分析師都說年前到」、「再次破底開始慢慢建倉」、「出現了第五波的延長波，後面真的不樂觀，前陣子有不錯的反彈，但也只是這樣了，接下來看線型作股票比較穩，但別忘了會再破底，股市窒息才是抄底的時候，有耐心點，賺錢不要急」、「等台幣貶到32.5就是甜甜價惹，那時的台股必烙賽」、「農曆年後破萬二呀」。

台股 抄底 破底

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