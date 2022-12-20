儲蓄險到他想解約買股！ 網勸「很虧」揭正確做法

今年景氣不佳，股票市場動盪不安，一名網友的2%的台幣儲蓄險到期，正在考慮是否該解約買股。然而不少網友都認為，現在解約拿回現金會虧掉保費，還不如續約，再以另外的資金買股。

一名網友在PTT發文表示，「2%的台幣儲蓄險滿6年終於可以贖回，保單沒跟著升息，目前台幣定存也快2%了，是否該解約買股票？」他目前正在考慮2%保單繼續放；買0050類的大盤etf；買00878類的etf；美元定存4.8%、換美元買美股vt；買美債etf 、ief、iei；用海外券商買美公債等投資。

許多網友都建議他不要解約，紛紛留言「用其他錢來存不行嗎？儲蓄險不就是保本？」、「你現在解約，拿回來的解約金加過去的還本，至少還虧掉半年保費」、「好不容易存了6年，正要享受2%了，然後要砍掉？」、「你這張留著吧，你撐過前面6年了，現在解掉很怪吧，你應該是生出新的資金去做投資」、「剛到期就解掉，那當初幹嘛保勒」、「當成低風險配置，不好嗎」。

還有網友留言「現階段持有現金不會是最差的選擇」、「今年能賺錢的大部分都是主動投資，如果只想靠別人或被動投資，你就乖乖2%吧」、「2%你都能接受了 不想動腦太多就美元啊」、「這張以長期來看連通膨都打不過，砍掉去買0050放長期報酬率一定比他好很多」、「如果是我的話會一半美金定存，另一半VT+BND用定期定額」。