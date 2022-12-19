低於10年線的國泰金（2882）可買進！ 11月金控股EPS：最多家負報酬

【撰文・Andyworld】

今年處於升息階段，許多銀行受惠於利差因素提昇業績，但壽險公司卻因為美國升息債券下跌而陷入淨值危機，加上臺灣疫情政策的開放，防疫險亦為壽險公司帶來不小的損失。因此2022可以說是不利壽險的一年啊！

一、2022年十一月份金控自結累計EPS與增減幅度

2022年11月份是我這幾年做紀錄時，看過單月份負數最多的一次，有富邦金（-1.3），國泰金（-0.6），開發金（-0.16），新光金（-0.16）與中信金（-0.03）。綜觀這幾間公司，壽險部位佔比不小的公司。

以單月EPS來看，11月表現比較好的前五家為台新金（0.18元），兆豐金（0.16元），合庫金（0.14元），第一金（0.13元）及玉山金（0.12元）。

至於累計EPS的排行來說，雖然富邦金11月表現欠佳，但還是以4.77元拿下寶座，後面為國泰金3.43元，第三名是以1.66元篡位成功的元大金，而中信金連兩月赤字以1.64元退居第四，第五名則為第一金1.47元。

增減幅度方面，第一金是唯一以2％正向成長的金控公司，而衰退幅度在10％以內的有永豐金（-4％）、華南金（-5％）及合庫金（-6％）。

二、金控公司長線狀況

今年十月份左右，各大媒體都在說十年線保衛站，因此粉專（Andyworld理財&家庭記事簿）每週也推出五年線和十年線的觀察，追蹤了幾週之後發現，五年線和十年線是一段很長的時間，所以單週的漲跌對其變化的影響非常少，但是某幾檔金控個股卻會在這些年線的邊緣跳動。

以12/9的資料來看，目前比較固定的有四家，分別是

低於五年線：玉山金、國票金

低於十年線：國泰金、新光金

國泰金因為債券下跌和防疫險損失造成股價下殺，如果以長期時間等待股價回升，我認為要從中獲利的機會應該不小。

三、本益比與本淨比

這個月比上個月少了兩家本淨比低於1的金控公司，僅剩新光金一家，但新光金長期而言本來就沒有超過1，因此我習慣用各家自身的本淨比河流圖來觀察，和公司自己過去的數據相比較會客觀一些。今年以來多數金控的河流圖開始向下轉折，除了小心謹慎之外，長期投資人也可以趁機看看是不是有可以介入的好股價。

四、觀察與結論

過去一個月很多金控公司舉行法說會，然而到了年底的時候，記者們都會幫大家問問公司對於來年配息的看法，這邊幫大家整理一下有表態的公司說法。

四大官股行庫的狀況，由財政部高層發言認為，對於其他民營金控，這幾家金控公司明年的配息「相對穩定」！第一金今年表現不錯，對於配息的態度認為，「盡量達到盈餘配發率6成的狀態，但一切由董事會決定」。至於合庫金則表示，「會盡量把盈餘回饋給股東，一切等年報出來，再請董事會決定」。至少目前看到官股四家金控公司保持正面態度！

富邦金雖然這幾個月不太順，但目前帳面上的未分配盈餘扣掉特別盈餘功積之後，手頭上還有1100億元左右，因此高層表示「基本上希望維持穩定的股利政策，但一切要等董事會通過才算數」。

國泰金雖然也是掉漆，但還是穩坐老二的寶座，至於配息議題則表示「盡最大努力發放股利，盡力符合主管機關要求及投資人需求」，感覺有點勉強，我想就先視為中性看待吧！

至於開發金就相對悲觀，董座在法說會中表示：「明年要配發現金股利確實有較大的挑戰」除非年底的股債都有回溫！

台新金高層認為這次升息對債券減損而造成的問題，對公司而言影響有限，因此「不覺得股利是一個問題」，但是我認為儘管台新會配息，回歸到EPS的減損之下，配多少是值得大家再繼續關注的面向。

新光金在法說會上表示，前三季壽險帳上未實現損失約914億元，高層認為明年股利分派「有一些壓力」。

以銀行為主的永豐金今年表現也相對穩當，高層表態會「盡力完成以往配發率6成的目標」，只是面對現金股票的比例時，高層主管表示要看子公司對資本需求，也要尊重主管機關態度，看來永豐金對明年的配息也是抱持正向的發展。

中信金累積未分配盈餘超過千億元，加上資本公積部位，因此擁有「發放股利能力」的本錢。公司會與金管會溝通可發放金額，希望明年還是「維持穩定股利發放」政策。若維持穩定股利的意思為1元上下的話，那麼投資人對於可接受的殖利率換算上較能掌握，是可以多關注的標的。

今年的業績就在下個月揭曉，若有金控公司因為業績不好看，或者在三四月份公佈的配息不如意，進而影響到股價，不知道大家是會趁機買進還是失望出貨呢？回歸到一個企業的本質，如果這家公司是因為全球股債齊跌深受傷害，或者因為防疫險蒙受損失，這種一時的風暴終究會過去，趁機買進等待黎明的到來會是我的作法，但大家還是要衡量自己本身的狀況來做出最好的決定喔！

作者：Andyworld

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：2022十一月份金融股追蹤筆記