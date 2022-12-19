快訊

搶藥潮未退燒…普拿疼遭掃貨大缺 王必勝籲：勿大量轉寄國外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低於10年線的國泰金（2882）可買進！ 11月金控股EPS：最多家負報酬

聯合新聞網／ 方格子
國泰金控（2882）。圖/國泰金控提供
國泰金控（2882）。圖/國泰金控提供

【撰文・Andyworld】

今年處於升息階段，許多銀行受惠於利差因素提昇業績，但壽險公司卻因為美國升息債券下跌而陷入淨值危機，加上臺灣疫情政策的開放，防疫險亦為壽險公司帶來不小的損失。因此2022可以說是不利壽險的一年啊！

一、2022年十一月份金控自結累計EPS與增減幅度

2022年11月份是我這幾年做紀錄時，看過單月份負數最多的一次，有富邦金（-1.3），國泰金（-0.6），開發金（-0.16），新光金（-0.16）與中信金（-0.03）。綜觀這幾間公司，壽險部位佔比不小的公司。

以單月EPS來看，11月表現比較好的前五家為台新金（0.18元），兆豐金（0.16元），合庫金（0.14元），第一金（0.13元）及玉山金（0.12元）。

至於累計EPS的排行來說，雖然富邦金11月表現欠佳，但還是以4.77元拿下寶座，後面為國泰金3.43元，第三名是以1.66元篡位成功的元大金，而中信金連兩月赤字以1.64元退居第四，第五名則為第一金1.47元。

增減幅度方面，第一金是唯一以2％正向成長的金控公司，而衰退幅度在10％以內的有永豐金（-4％）、華南金（-5％）及合庫金（-6％）。

二、金控公司長線狀況

今年十月份左右，各大媒體都在說十年線保衛站，因此粉專（Andyworld理財&家庭記事簿）每週也推出五年線和十年線的觀察，追蹤了幾週之後發現，五年線和十年線是一段很長的時間，所以單週的漲跌對其變化的影響非常少，但是某幾檔金控個股卻會在這些年線的邊緣跳動。

以12/9的資料來看，目前比較固定的有四家，分別是

低於五年線：玉山金、國票金

低於十年線：國泰金、新光金

國泰金因為債券下跌和防疫險損失造成股價下殺，如果以長期時間等待股價回升，我認為要從中獲利的機會應該不小。

三、本益比與本淨比

這個月比上個月少了兩家本淨比低於1的金控公司，僅剩新光金一家，但新光金長期而言本來就沒有超過1，因此我習慣用各家自身的本淨比河流圖來觀察，和公司自己過去的數據相比較會客觀一些。今年以來多數金控的河流圖開始向下轉折，除了小心謹慎之外，長期投資人也可以趁機看看是不是有可以介入的好股價。

四、觀察與結論

過去一個月很多金控公司舉行法說會，然而到了年底的時候，記者們都會幫大家問問公司對於來年配息的看法，這邊幫大家整理一下有表態的公司說法。

四大官股行庫的狀況，由財政部高層發言認為，對於其他民營金控，這幾家金控公司明年的配息「相對穩定」！第一金今年表現不錯，對於配息的態度認為，「盡量達到盈餘配發率6成的狀態，但一切由董事會決定」。至於合庫金則表示，「會盡量把盈餘回饋給股東，一切等年報出來，再請董事會決定」。至少目前看到官股四家金控公司保持正面態度！

富邦金雖然這幾個月不太順，但目前帳面上的未分配盈餘扣掉特別盈餘功積之後，手頭上還有1100億元左右，因此高層表示「基本上希望維持穩定的股利政策，但一切要等董事會通過才算數」。

國泰金雖然也是掉漆，但還是穩坐老二的寶座，至於配息議題則表示「盡最大努力發放股利，盡力符合主管機關要求及投資人需求」，感覺有點勉強，我想就先視為中性看待吧！

至於開發金就相對悲觀，董座在法說會中表示：「明年要配發現金股利確實有較大的挑戰」除非年底的股債都有回溫！

台新金高層認為這次升息對債券減損而造成的問題，對公司而言影響有限，因此「不覺得股利是一個問題」，但是我認為儘管台新會配息，回歸到EPS的減損之下，配多少是值得大家再繼續關注的面向。

新光金在法說會上表示，前三季壽險帳上未實現損失約914億元，高層認為明年股利分派「有一些壓力」。

以銀行為主的永豐金今年表現也相對穩當，高層表態會「盡力完成以往配發率6成的目標」，只是面對現金股票的比例時，高層主管表示要看子公司對資本需求，也要尊重主管機關態度，看來永豐金對明年的配息也是抱持正向的發展。

中信金累積未分配盈餘超過千億元，加上資本公積部位，因此擁有「發放股利能力」的本錢。公司會與金管會溝通可發放金額，希望明年還是「維持穩定股利發放」政策。若維持穩定股利的意思為1元上下的話，那麼投資人對於可接受的殖利率換算上較能掌握，是可以多關注的標的。

今年的業績就在下個月揭曉，若有金控公司因為業績不好看，或者在三四月份公佈的配息不如意，進而影響到股價，不知道大家是會趁機買進還是失望出貨呢？回歸到一個企業的本質，如果這家公司是因為全球股債齊跌深受傷害，或者因為防疫險蒙受損失，這種一時的風暴終究會過去，趁機買進等待黎明的到來會是我的作法，但大家還是要衡量自己本身的狀況來做出最好的決定喔！

作者：Andyworld

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：2022十一月份金融股追蹤筆記

2882國泰金 2891中信金 2884玉山金 2881富邦金 台新金 新光金 EPS 金融股

延伸閱讀

台積電總裁魏哲家親曝借錢買股 今股價這樣表現

00878績效贏0050…選大盤型還高股息ETF？ 他用「文理組薪資」舉例

天擎申購起跑 抽中1張估賺逾4.6萬元

2023年股票市場的「3個鬼故事」！ 專家：就算沒多頭也能獲利

相關新聞

低於10年線的國泰金（2882）可買進！ 11月金控股EPS：最多家負報酬

今年處於升息階段，許多銀行受惠於利差因素提昇業績，但壽險公司卻因為美國升息債券下跌而陷入淨值危機，加上臺灣疫情政策的開放，防疫險亦為壽險公司帶來不小的損失。因此2022可以說是不利壽險的一年啊！

熊出沒別怕...成長股大師：熊市才是最佳投資時機！

股市崩盤時，連專業投資人都可能害怕得直接以情緒反應，而非以理性判斷操作交易。即使是與「股神」巴菲特齊名的拉爾夫．萬格也不例外，差點被市場潮流一波帶走。但他也隨即發現，在一片低迷的熊市當中，正是買進心儀已久公司的最佳時機。只要把握機會，也能在股市反彈後獲得可觀利潤！

911後狂買「賣權」賠爆 他問怎避險？網曝：這3項均配最好

理財是一門學問，一名網友分享長輩投資失敗的經歷，他在美國911恐怖攻擊發生時，大量買入賣權（PUT）做為避險單，然而美國當局卻將利率調至50年來最低點，最終導致投資失敗大量賠錢。其他網友則認為，此舉應該是賭博，避險應黃金、現金、股票均配。

寶雅（5904）、大樹（6469）通膨反而漲！網點名：適合存股

依據上市櫃公司的種類不同，股票也分為不同的類型。有網友研究「台灣通路股」，意外發現「台灣通路股股價表現都不錯」，不少人點名寶雅（5904）、大樹（6469）都相當適合存股，直呼「寶雅反彈超多，大樹適合做波段」。

全家（5903）兩成股份換主人…龍邦怎反擊？ 專家歪樓：產品改名

全家（5903）公告萬寶開發取得全家股份，持股比率為19.4%，取得方式為12月5日經由公開市場鉅額交易方式取得，目的為長期投資。

股市小白也能輕鬆上手！App必備5大功能 這樣選最聰明

對1990年後出生的網路原生世代來說，作為新進場的「股市小白」，更偏好長期穩健的投資心法，也多使用個人電腦或行動裝置學習投資理財知識針對數位證券需求提升。因此銀行、證券商為了讓新手更即時、便利開戶投資，在APP功能上不斷推陳出新，並祭出優惠手續費吸引用戶。究竟證券APP哪些功能可以讓「新手快上手、老手變高手」，獲得用戶討論及喜愛？一起來調查一下。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。