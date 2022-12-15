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全家（5903）兩成股份換主人…龍邦怎反擊？ 專家歪樓：產品改名

聯合新聞網／ 股添樂
全家公告，泰山手上近兩成的全家便利商店股票，取得人為萬寶開發股份有限公司。記者葉信菉／攝影
全家公告，泰山手上近兩成的全家便利商店股票，取得人為萬寶開發股份有限公司。記者葉信菉／攝影

全家（5903）公告萬寶開發取得全家股份，持股比率為19.4%，取得方式為12月5日經由公開市場鉅額交易方式取得，目的為長期投資。

現在大家明白了，原來萬寶開發就是在12/5這天，接走了泰山（1218）持有的全家股票的神祕機構。

幾年來龍邦（2514）在市場上大舉搜刮泰山股票，為的就是泰山所持有的20%全家股票，不過現在這批股票換了主人，到了國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發。也就是說，這幾年龍邦大量搜刮泰山籌碼，哪怕目前持股比例已經超過5成，到這時候也是功虧一簣了。

現在龍邦要對泰山提告違反公司法，在沒有經過股東會決議的情況下就賣掉所持有的全家股票，希望能追回這些股票。不過可想而知，短時間內應該很難有結果。

泰山這一拳紮實打在龍邦心窩上，持有超過5成股份的龍邦會如何反擊？大家都很好奇。

我猜，「泰山仙草蜜」＆「泰山八寶粥」...

未來也許有機會更名為「龍邦仙草蜜」＆「龍邦八寶粥」。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此

5903全家 泰山

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