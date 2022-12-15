股市小白也能輕鬆上手！App必備5大功能 這樣選最聰明

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文／陳羿郿

對1990年後出生的網路原生世代來說，作為新進場的「股市小白」，更偏好長期穩健的投資心法，也多使用個人電腦或行動裝置學習投資理財知識針對數位證券需求提升。因此銀行、證券商為了讓新手更即時、便利開戶投資，在APP功能上不斷推陳出新，並祭出優惠手續費吸引用戶。究竟證券APP哪些功能可以讓「新手快上手、老手變高手」，獲得用戶討論及喜愛？一起來調查一下。

根據《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2021/11/29~2022/11/28）整理出近一年網友最在意的證券APP五大功能：

證券APP介面直覺對年輕新手或市場老將來說相當重要，尤其將各種需求整合在同一APP中，能減少使用者跨平台蒐集資料的麻煩。像是永豐金證券的「大戶投APP」一站式整合多樣交易商品，包括現貨、存股、零股、新股申購、股票借貸、期貨選擇權等，從投資明細、配股配息到存股績效都一目了然；另外還提供開戶下單的顧客即時帳務查詢服務，包括銀行餘額、成交查詢、庫存、損益獲利的總覽，讓投資管理更輕鬆。網友討論中可看出使用者相當在意介面流暢與否，「XX APP好像會當機，定期定額和下單要分兩個APP執行，所以出局」、「中X介面舒服好用」、「富X很雷...只要個股當沖量太高或是按太快就會閃退」。

二、定期定額（定股）投資（網路聲量：5375筆）



如今越來越多年輕族群使用「定期定額」或「定期定股」的方式，以小額資金進行長期且穩定的投資，證券商看準小資金也能靈活投資的存股市場，陸續推出相關服務，讓想投資的人依照自身需求，從手續費 、可供交易標的檔數與扣款規則提供不同選擇。

像是「豐存股」是永豐金證券「大戶投APP」其中一項功能，不需要再另外下載APP軟體。「豐存股」即提供「定額」和「定股」兩種存股方式，可以投資台股和美股。每月100股或100元台幣就能存台股，每月1股或100美元就能存美股，且美股不限台幣或外幣扣款（於開戶時選定複委託交割幣別），申購時均以美金計價，讓投資者有更彈性的選擇。網友說：「證券戶定期定額設定好，蓋牌不看，五年後又是另一片天」、「以定期定額為主，主動投資為輔的交易策略。因此我最希望能找到一個APP介面清楚易懂、開戶程序快速的券商」。

三、追蹤股票抽籤申購（網路聲量：2052筆）



股票申購又稱為股票抽籤，就是上市櫃公司為了募集營運所需的資金，提供一定額度的股票張數給股票市場供投資大眾申購，而申購價格常常會低於市場價格。可以想像成一家新餐廳剛開幕祭出的「折扣優惠」。

為幫助投資人有效掌握績優股票的申購資訊，把握每次申購新股的機會，券商會在APP中設計股票抽籤功能，例如「大戶投APP」提供推播通知，在股票申購前及申購開始第一天主動提醒客戶，解決每周上網查詢忘記申購等痛點，並在申購扣款前一天提醒投資人匯入足夠款項至銀行帳戶，在抽籤當天推播中籤結果。

image source：永豐金證券

四、智慧單功能（網路聲量：882筆）



部分券商APP設有「智慧單」（或稱條件單）功能，可以事先設定特定行情條件和下單動作，當行情條件達到時，由系統執行下單或推播通知，節省看盤時間，也不會錯過合適的買賣時機。

像是大戶投APP提供7種智慧下單：快速單、長效單、多條件單、母子單、停損停利單、移動出場、定時定量，使用者可以事先設定心中想買(賣)股票的條件，設定完成後1個月，系統會24小時自動監測，當條件達成，自動成交。網友提到，「智慧下單的功能不錯，主要是有均價線可以看，不用一直來回切換APP，對於要判斷當天行情來說方便許多」、「沒時間就用條件單，像我都用APP設個停損點就可以放著了」。

image source：永豐金證券

五、多指標智慧選股（網路聲量：333筆）

想要進入股票投資市場，光是台股就有一千多檔，若想美股、日股更是多到不知道從何下手，因此券商APP使用數據分析，決定使用者可能喜好的股票，降低選股的決策時間並加速申購，全方位選股功能可滿足不同投資屬性的投資人需求。以大戶投APP為例，提供獨家12類智慧選股指標，像是「強勁護城河股」、「龍頭企業股」、「看好未來前景股」等，將美股依據不同指標更細緻分類，每一種類型再提供50檔對應個股，方便投資人能快速做一些篩選。

網友表示，「我自己是用的APP資料很齊全，除了即時報價以外，也有熱股分析等智慧選股策略的資訊參考」、「我都靠APP裡面整理找到不錯的選股標的」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月29日至2022年11月28日。

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