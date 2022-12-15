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911後狂買「賣權」賠爆 他問怎避險？網曝：這3項均配最好

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問，災難來臨時如何避險。（本報系資料庫）
網友詢問，災難來臨時如何避險。（本報系資料庫）

理財是一門學問，一名網友分享長輩投資失敗的經歷，他在美國911恐怖攻擊發生時，大量買入賣權（PUT）做為避險單，然而美國當局卻將利率調至50年來最低點，最終導致投資失敗大量賠錢。其他網友則認為，此舉應該是賭博，避險應黃金、現金、股票均配。

一名網友在PTT發文詢問「災難來臨時，最佳避險方式為何？」他表示，「最近聽我朋友在講以前他們家發生的事，他說他伯伯原本家裡很有錢，是證券業，但在2001年911事件發生的時候買入大量put做避險單，但沒想到葛林斯班，類似現在美國聯準會主席怕引起經濟長期超低迷狀態，所以把利率調到50年最低點，結果他伯伯就賠爆了，後續證券公司也被併購」。

其他網友則留言「很有錢就資產分配，不要全壓股市」、「分散風險」、「空手」、「很有錢人結果只玩股市，其他投資都沒有，也沒分散、也沒地產，有這麼蠢？」、「你資產沒上億台幣的，最好的避險就是賣股票降低槓桿」、「打著避險之名猜邊重押投機」、「這不叫避險，這是賭博，跟避險完全不同」、「有幾個億的話，避險最基本的商品是黃金」、「繼續賺錢低買啊」。

不過因為該網友的故事與韓國電視節目《財閥家的小兒子》情節太雷同，讓不少網友直呼「你伯父叫陳動基是吧」、「財閥的小兒子第十集嗎」、「你朋友是不是買下他伯伯的證券公司」、「請問是順洋證券（劇中名）嗎」。

美國 PTT 分散風險

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