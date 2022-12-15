國泰金買走全家2成股份 PTT網友笑「對手太大尾」：龍邦吐血

全家14日公告，全家近二成股票，取得人為萬寶開發股份有限公司，也就是國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下投資公司，取得股份之目的為長期投資，貸款金額為81.05億元。PTT網友直呼「對手這麼大尾，龍邦想必吐血了吧！」

泰山經營權之爭鬧得沸沸揚揚，市場派龍邦在泰山處分金雞母全家持股後，連日指控公司派涉嫌掏空，也請求禁止處分全家股份的假處分，全家14日則證實，萬寶開發股份有限公司，也就是國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下投資公司，取得近二成股票，

PTT網友直呼「龍邦：森氣氣」，有網友留言「國泰賺爛了，天上掉下來的金雞母」、「龍邦想越級挑戰打國泰嗎」、「邦邦想必吐血了吧」、「能拿到全家貸款利率什麼的都是小事吧」、「龍邦要不要慢慢買國泰到過半啊」、「龍邦哭暈在廁所」、「給龍邦一個好消息，現在要買國泰金，比年初便宜4成」。

還有網友留言「這太大尾啦」、「可憐吶，龍邦崩潰」、「全家就是蔡家」、「沒戲了嗎」、「要不要改買國泰金？ 這全家是有挖到石油嗎？」、「我國泰說要就一定要」、「全家的股票能幹嘛」。