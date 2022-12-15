寶雅（5904）、大樹（6469）通膨反而漲！網點名：適合存股

依據上市櫃公司的種類不同，股票也分為不同的類型。有網友研究「台灣通路股」，意外發現「台灣通路股股價表現都不錯」，不少人點名寶雅（5904）、大樹（6469）都相當適合存股，直呼「寶雅反彈超多，大樹適合做波段」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「每次講通路股票都只會想到國外的walmart、costco等等，那天去查了一下台灣的通路股，才發現竟然股價表現竟然都不錯，像是大樹、寶雅」。

該網友說，「甚至近期通膨原因，營收表現也相對電子股亮眼，想問看看各位，台灣這種通路股會適合存股嗎？因為看了國外一些大師的書，都有說到這類型通路股票，不知道這些大師的做法在台灣適不適用，或是有其他推薦的通路股票嗎？」

其他網友則留言「寶雅反彈超多的」、「我自己有買寶雅，手續費便宜，目前也是存了一定的股數」、「大樹就在那區間來回，做波段吧，單一個股要存贏大盤難啦」、「這兩檔都超適合存股的啊」、「寶雅最近超強勢」。

不過也有網友認為「大樹沒有穩定配息十年，不適合存股；寶雅目前股價過高，殖利率不到4%，現在不適合買進存股，如果要買百貨類股，個人目前推薦遠百」。