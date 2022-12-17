快訊

蘆洲捷運站外清晨爆衝突 疑酒後口角利刃刺友濺血

寒流來襲氣溫即刻起一路下滑 7縣市恐跌破6度 愈晚愈冷

世足冠軍戰前夕 法國隊3球員感冒未參加訓練引關切

熊出沒別怕...成長股大師：熊市才是最佳投資時機！

樂金文化／ 文‧ 拉爾夫．萬格
圖為股市大跌示意圖。圖片來源/ingimage
圖為股市大跌示意圖。圖片來源/ingimage

股市崩盤時，連專業投資人都可能害怕得直接以情緒反應，而非以理性判斷操作交易。即使是與「股神」巴菲特齊名的拉爾夫．萬格也不例外，差點被市場潮流一波帶走。但他也隨即發現，在一片低迷的熊市當中，正是買進心儀已久公司的最佳時機。只要把握機會，也能在股市反彈後獲得可觀利潤！

我可以坦誠的告訴你，股市在1987年10月19日大跳水時──一天下跌508點─我也有些動搖。我們在一週之內損失了我們花了一年時間賺進的收益。這種感覺就像是遇到車禍後在醫院醒來，發現自己失去了一條腿。

你無法相信自己會遇到這種事。

我當時其實很擔心我們的世界確實改變了。我擔心這只是開端，隨之而來的將會是漫長而糟糕的熊市，或者嚴重的經濟衰退。長遠來看，股市會反應出真實世界發生的事。有時候，股市反應出的是正在發生的事，只不過這件事的規律還不太明顯。還有些時候，股市能預先警告即將發生的事。

我擔心的是，在我想要籌措現金時，多數小型公司股票都找不到買家。正如我在日誌中清楚描述的，雖然當時我想賣出國外股票，但卻沒有用：所有市場都遭受重創。事情不該是這樣。我們過去一直很確定，跨國多樣性能降低投資組合的不穩定性，但全球各地的投資人都同樣遇上慘跌。學術理論也不過如此。

我不斷尋找所有能動用的現金，在過程中使用了木匠系統。也就是不斷尋找凸出來的釘子並把它猛力錘進去。我賣掉了所有看起來相對不錯的股票。

當然了，我當時其實沒有必要那麼擔心。沒過幾個月，市場就彌補了所有虧損，創下了新高。我賣掉了許多我應該繼續持有的優秀股票。但至少我也買了其他股票，而且這些股票的價格往往低廉到荒謬的程度。熊市真是個奇怪的東西：你可以用最低廉的價格買進最好的股票。

我認為1987年帶給我們的教訓其實是有益的。像1987年10月的超級戲劇化事件，甚或是更長期的低報酬率趨勢，其實從長遠看來都沒有太大的影響。無論如何，你都無法預測糟糕的時機會在何時出現。有多少權威人士在1996年底高聲疾呼股市漲幅太高，投資人應該準備好1987年10月的重現？接著道瓊工業指數在1996年一飛衝天，上升了29%，到了1997年又上升了24%。你也同樣沒辦法預測股市會下跌多久。那麼，倒不如就維持投資吧。

有些擇時投資人在那年夏天與初秋就高聲警告崩盤即將到來，他們因為10月崩盤變成了英雄。但多數人終究在失敗後恢復原形，如今已經沒有人記得他們的名字了。有幾個我認識的投資人，原本持有資金量不低的投資組合，但卻被1987年的崩盤狠狠的嚇了一跳，便趁著隨後的股市上漲，把股票全都賣掉了，再也不想和股市扯上關係。他們錯過了有史以來股市報酬率最高的其中一段時期。我們從中學到的另一個教訓是市場擇時不管用。你必須堅持下去。

不擇時，但在低價時買進

1973年至1974年的痛苦熊市則和1987年截然不同，不過兩者帶來的教訓卻很相似。1973至1974年的熊市很奇怪。我近日曾回過頭去查閱資料，發現1973年沒有任何一天的市場下跌超過2%，簡直和恐怖的1987年10月發生的事情完全相反。股市以緩慢卻穩定的速度逐漸衰退。

1973年至1974年帶給我們的其中一個教訓和1987年很像：熊市是適合買進股票的好時機。在1974年第三季，股市跌到了谷底，以1974年的預估盈餘來計算，橡子基金投資組合的加權本益比只有4.3倍。照理來說，股票應該不會更便宜了。但在悲觀主義橫行時，沒有人會在意這一點。這種狀況令人再次想起斑馬與獅子的比喻。我在1974年的第二季後寫信給股東：「除非你相信『世界末日』即將降臨，否則身為投資人，遇到股價這麼低的狀況，你應該要渴望買進股票。」我們距離股票最低點只有三個月的時間。這是個好決定，也是個幸運的決定。我不相信市場擇時。我相信在低價時應該買進。

我從70年代學到的第二個教訓是，就算在經濟狀況很糟的時期，就算遇到了真正的經濟衰退期，只要你夠認真的思考，你就能找到機會。雖然石油禁運令重創了經濟，但卻使得尋找石油與天然氣的利潤大幅增加。石油的價格從每桶3美元變成每桶9美元，能源公司的利潤一飛衝天。這是一個等著我們投資的主題。我們大量投資了原油和天然氣的石油礦產公司，還有一些開始擴張各種替代能源的公司。到了1973年第三季末，這些股票的資金占了橡子基金投資組合的三分之一，為我們賺進了很多錢。

避免崩盤風險的方法是用閒置資金投資

未來股市的價值會不會下跌將近一半，再次出現1973至1974年的重創呢？1987年10月19日的狀況會不會重現？我不知道。但我知道的是，未來一定還會有許多次熊市，正如我們先前看到的，樹木再高也不會長到天上。不過，我沒辦法知道那些熊市會在何時出現、狀況會有多糟、時間會有多長。

但有許多人都覺得他們知道這些問題的答案。他們寫書描述為什麼我們已經瀕臨末日，為什麼再過幾個月我們就會再次遇到1929年的經濟大蕭條──我們根本不該擔心1973年至1974年和1987年！

如果你到書局的股市投資書籍櫃，仔細觀察這二十五年來出版的書籍──你手上的這本書大概是這二十五年來的第685本──你會發現有很大一部分的書都在預測即將發生的災難，而且其中有幾本還賣的非常好。這些書預測的末日光景全都沒有實現。

社會大眾往往能在仔細思考災難的過程中獲得很大的樂趣。這種思考能讓人感到興奮。假設今天有人跑去找名導詹姆斯．卡麥隆（James Cameron），告訴他：「我想要拍一部電影描述造船廠的生活。那裡的工人在建造一艘大船，我將會生動的捕捉這些人孜孜不倦的工作內容──擬訂計畫、組合船隻部件、焊接鋼材、鋪設龍骨──日復一日的組建這艘龐然大物。」聽起來像是一部有趣的電影嗎？「一點也不有趣！」普通的電影觀眾會這麼告訴你：「聽起來無聊透頂。」

詹姆斯．卡麥隆不會想拍攝這部電影的。但第二個來找卡麥隆的人則說：「這部電影描述的是一艘巨大的遠洋郵輪沉沒的故事。這艘郵輪撞上冰山，開始下沉，我們將會看到船上的人害怕地跑來跑去，其中有些人在面臨巨大危險時做出了充滿英雄氣概的浪漫舉動。」所有觀眾都會告訴你：「太棒了！我們想看這部電影。而且我想看兩次。」

勤奮工作、建造船隻、工廠和摩天大樓很無聊，災難、悲劇、爆炸和戰爭則有趣多了。地震比土木工程更戲劇化。

因此，預測經濟崩盤的書會賣得比較好。而且，由於這些書中將會塞滿1929年為何很快就要再次重現的原因，所以讀者也會覺得這些書顯得非常厲害。作者的解釋聽起來條理分明又具有說服力。樂觀主義者說的話則不怎麼吸引人。他們沒什麼好說的。而且他們說的話聽起來太無知了。「你為什麼這麼樂觀？」「因為狀況其實沒有那麼糟糕。整體來說，這個世界正逐漸變好。很多人都在努力工作，打造他們的公司。這些人正在不斷進步，一切都會越來越好的。」哪有人會想要買下一本告訴你「別擔心，快樂過生活」的書呢？

《我只押成長股》。圖／樂金文化提供
《我只押成長股》。圖／樂金文化提供

不，觀眾想要的是末日逐漸逼近帶來的刺激感。「誰知道呢？」每個人都想著：「說不定事實會證明這些人說的是對的。」壞事發生的頻率確實足夠高。正如我的一位朋友常說的：「今天死掉的這些人過去從來都沒有死掉過。」

但就算公司、企業甚至整個經濟體遇到了糟糕的狀況並持續了一段時間，社會整體仍會繼續進步。這些問題通常都會被解決。經濟衰退期終究會結束。國家仍會跌跌撞撞的繼續前進，公司仍會繼續獲利。如果你有一筆錢在未來數年間都不會動用到，我認為股票會是這筆錢最適合的歸宿。

(本文摘錄自《我只押成長股》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

巴菲特 股票 熊市

延伸閱讀

他指「股市情緒崩潰＝加碼時機」！網認同曝正確買法

若0050上漲竟還能做價差？專家：往後0056更有利於長期持有

煩惱要押哪一隊贏冠軍？ 4檔「世足概念股」曝光 ：不如直接當股東

買0050、金融股遇熊市該繼續攤平？網曝「存股4字原則」

相關新聞

熊出沒別怕...成長股大師：熊市才是最佳投資時機！

股市崩盤時，連專業投資人都可能害怕得直接以情緒反應，而非以理性判斷操作交易。即使是與「股神」巴菲特齊名的拉爾夫．萬格也不例外，差點被市場潮流一波帶走。但他也隨即發現，在一片低迷的熊市當中，正是買進心儀已久公司的最佳時機。只要把握機會，也能在股市反彈後獲得可觀利潤！

911後狂買「賣權」賠爆 他問怎避險？網曝：這3項均配最好

理財是一門學問，一名網友分享長輩投資失敗的經歷，他在美國911恐怖攻擊發生時，大量買入賣權（PUT）做為避險單，然而美國當局卻將利率調至50年來最低點，最終導致投資失敗大量賠錢。其他網友則認為，此舉應該是賭博，避險應黃金、現金、股票均配。

寶雅（5904）、大樹（6469）通膨反而漲！網點名：適合存股

依據上市櫃公司的種類不同，股票也分為不同的類型。有網友研究「台灣通路股」，意外發現「台灣通路股股價表現都不錯」，不少人點名寶雅（5904）、大樹（6469）都相當適合存股，直呼「寶雅反彈超多，大樹適合做波段」。

全家（5903）兩成股份換主人…龍邦怎反擊？ 專家歪樓：產品改名

全家（5903）公告萬寶開發取得全家股份，持股比率為19.4%，取得方式為12月5日經由公開市場鉅額交易方式取得，目的為長期投資。

股市小白也能輕鬆上手！App必備5大功能 這樣選最聰明

對1990年後出生的網路原生世代來說，作為新進場的「股市小白」，更偏好長期穩健的投資心法，也多使用個人電腦或行動裝置學習投資理財知識針對數位證券需求提升。因此銀行、證券商為了讓新手更即時、便利開戶投資，在APP功能上不斷推陳出新，並祭出優惠手續費吸引用戶。究竟證券APP哪些功能可以讓「新手快上手、老手變高手」，獲得用戶討論及喜愛？一起來調查一下。

國泰金買走全家2成股份 PTT網友笑「對手太大尾」：龍邦吐血

全家14日公告，全家近二成股票，取得人為萬寶開發股份有限公司，也就是國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下投資公司，取得股份之目的為長期投資，貸款金額為81.05億元。PTT網友直呼「對手這麼大尾，龍邦想必吐血了吧！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。