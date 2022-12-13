他指「股市情緒崩潰＝加碼時機」！網認同曝正確買法

今年景氣不佳，股市震盪相對較大，台股12日拉回震盪整理，觀望氣氛下量能縮減，終場指數下跌92點，收在14,612點。有網友詢問「現在有人在定期定額的嗎？」他認為「每次市場情緒崩潰的時候，就是復甦的前兆」，因此習慣在大盤下跌時持續買進，再等待反轉。其他網友也表示「持續買就對了，跌越多股數累積越快，不過要買指數型，別亂踩個股」。

一名網友在論壇Dcard發文表示「一般來說股市都是跑在經濟和大眾情緒前面的，尤其是最近身邊一堆人叫我趕快逃、趕快出清的時候，反而是個進場的好時機，尤其是從疫情開始之後，這幾年都是這樣，每次市場情緒過熱的時候，就是崩跌的前兆，每次市場情緒崩潰的時候，就是復甦的前兆」。

該網友說，「我不求一定要買在最低點，只求自己能一路慢慢買。有漲就繼續買，大盤跌個3到5%再加大力度買，然後抱著等反轉」。

其他網友則留言「我是0050 90幾塊的時候就進場定期定額，現在很後悔當時沒歐印」、「目前有定期定額台股、美股，定期定額理論上會輸ALL IN，但ALL IN會輸給人性」、「持續買就對了，跌越多股數累積越快，不過要買指數型，別亂踩個股」。

還有網友留言「定期定額不要在意大盤，永遠在意不完」、「分批進場比較好，遵從微笑曲線」、「從來沒在管指數多少，持續買入指數etf，手上有放緊急預備金就好」、「其實定期定額就是把成本買拉在一條平均線，所以什麼時候進場都可以，但一定要放夠久」。