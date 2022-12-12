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券商搞隔日沖…那就放空輕鬆吃豆腐？ 專家：理論上可行

聯合新聞網／ 方格子
聯合報系資料照
聯合報系資料照

【撰文・FCDO】

隔日沖券商大量買進的股票通常隔日會承受大量的賣壓，導致價格被壓制，因此過去有人以放空隔日衝券商的標的獲利。

那這個方法現在是否仍可行？

理論上可行，但十分困難。

以過去的資料回測，放空隔日沖券商的日報酬約能達到0.5%，以數據來看確實是很不錯的收益，但背後需面對的挑戰極大，以下為所需面對的挑戰及風險：

挑戰一：辨別隔日沖券商

過去有名的隔日沖分點因為深知自己會被狙擊，因此開始會在多家分點開戶，躍居及隔日衝券商的第一步就是要辨別哪些分點是隔日沖大戶，並且計算其買賣量是否足以影響隔日的價格。由於隔日衝券商常會更換分點，因此必須時常更新隔日沖券商的名單資料庫。過去cmoney曾推出辨別隔日沖券商的軟體，但已有一段時間未更新其隔日沖券商的名單，因此已經失效。順帶一提，以本人過去的研究目前潛在的隔日沖分點至少有50個以上。

挑戰二：拉漲停風險

雖然較為少見，但仍不乏有隔日沖分點轉波段的情況，此時在其他分點差不多都出貨完後，便快速拉至漲停，導致放空來不及回補，來不及回補就無法享受到當沖稅額減半的優惠，還必須承受隔日早上被迫回補的買盤，損失可能會需要多日才能補齊。

挑戰三：交易速度

由於早盤的價格跳動極快，因此，必須使用程式輔助下單，但由於早盤都是程式互殺，所以需要比拚各自的資料傳輸速度，這時如果不是券商的vip，或是有特別牽線路，不然是無法交易到理想的價位。

挑戰四：胃納量

本策略為運用隔日沖券商的機械式賣盤才能成立，且它們的交易速度極快，因此，你所能下的單也不大，因此需要分散在多支被隔日沖券商所鎖定的個股，加大管理的困難。

給知道挑戰及風險，卻仍想挑戰的交易者建議：

通常有多個隔日沖分點參與的股票，其股價較能支撐，但單個隔日沖分點佔買賣量極大的情況下，其機械性賣壓較強。最後祝你好運。

作者：FCDO

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：狙擊隔日沖券商--放空所需面對的挑戰及風險

隔日沖 券商 做空

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