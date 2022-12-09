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去台化變「美積電」害人才流失…惡意做空陰謀？ 網曝：技術絕對轉移

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電在美建廠。路透
台積電在美建廠。路透

台積電赴美投資，並於美國時間6日舉行移機典禮，該議題議題不僅是全球焦點，更引發國內對於先進製程外移、人才流失的憂心。不過有網友持反對意見，甚至懷疑「有一股勢力在刻意做空台積電」。針對他的論點，其他網友卻不買帳並指出，美國人力成本高，工程師待過美國高機率不會返台，技術轉移是意料之內。

一名網友在論壇Dcard表示，「最近台積電的新聞標題不外乎是『技術掏空』、『去台化』、『人才逃離』，但實際上到美國設廠，到真的量產還要等到2026年，到時候已經落後台灣又兩個世代，外加這個廠成本高（美國肝很貴）產量也少，哪來技術掏空？』

該網友認為，「根本就只是派一位廚師到長期顧客那邊做私廚的概念而已，講得好像一間有上百位廚師的餐廳就會因此倒閉一樣，笑死，總結，最近會有便宜的台積電可以撿，大家銀彈可以準備著」。

但其他網友卻不認同他的觀點，紛紛留言「反正等技術被掏空完後，就等著哭吧，賣台賣得明目張膽」、「你也知道美國廠成本高，高成本影響獲利，那股價修正不是符合預期嗎？」、「長期利空啊，美國成本那麼高，就是給台積電加上緊箍咒的」、「台灣人死定了，千萬別相信巴菲特，去年他還買過暴風雪，結果還不是賣掉了，他老人家就是來抄短線的」。

還有網友直言「你也知道美國肝很貴，他們不輪三班制，而且對當地美國人來說要去TSM，不如去Intel，那到時候空缺還不是拉台灣人去補，去年還在吹領先世界十年，現在只剩下三年，還加碼3nm，之後能保證不再加碼？工程師過去美國會想回台灣回饋？技術到底會不會轉移？」

美國 Dcard 2330台積電

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