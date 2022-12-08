100萬存定存還儲蓄險？網勸「買股才對」：00878、00713、00850

理財不易，各式投資法面臨的投報率也不盡相同，有網友詢問「該如何運用戶頭內的100萬元」，親友建議定存郵局、投保儲蓄險、定期定額買股等。不少人建議他投資股市，如ETF 國泰永續高股息（00878）、元大臺灣ESG永續（00850）、元大台灣高息低波（00713）等，直呼「把錢存郵局、儲蓄險是過去年代的思維」，也有人根據可承受的虧損率推薦不同標的。

一名網友在論壇Dcard發問「戶頭內的100萬可以如何運用？父母建議定存郵局、儲蓄險，因為他們是這樣做的，也沒有信用卡或被動收入；朋友們給意見是「定期定額存台股，分擔風險」。

其他網友則建議「別買儲蓄險了，定期定額ETF就好，00878、00850、00713可考慮」、「帳面最大虧損20%以下就選00878；長期總報酬率最低、帳面最大虧損20到40%都沒關係就選0050；長期總報酬率中等、帳面最大虧損40到70%也無所謂的，選00631L」。

還有網友留言「一把allin 006208然後刪掉app」、「不急的話先觀望明年再說，我自己是買50反一，感覺台股要開始跌了」、「你可以試試50%投資、50%避險 50%投資，用50萬買入股票進行投資、50%避險，當出現熊市的時候可以使用股票期貨進行避險，某些股票期貨可以達到超高的避險效果」。