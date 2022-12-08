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他加入投顧會員慘虧9萬！釣出更慘苦主嘆：本金100萬賠了30%

聯合新聞網／ 綜合報導
市面上有許多投顧專家，若要加入會員需繳交會費。本報資料照片
市面上有許多投顧專家，若要加入會員需繳交會費。本報資料照片

市面上充斥許多投顧專家，若要加入會員多需付費，有網友花費6萬元加入華冠投顧何丞唐簡訊會員，6個月以來共虧損3萬餘元，占比本金約1成，加上會員費等於虧損9萬餘元，他坦言，一般會員勝率約3成，報酬率並不高。甚至有網友加入投顧會員卻賠了25萬，讓他直呼再也不相信任何人。

一名網友在論壇Dcard發文分享加入投顧會員六個月的成果，他花費6萬元加入華冠投顧何丞唐簡訊會員，投資標的包括永日（4102）、威盛（2388）、合一（4743），另外自行操作元大台灣50反1（00632R）。

該網友六個月以來總收益為負3萬1070元，本金30萬元，等於虧損1成左右，加上會員費等於虧損9萬餘元。

該網友說，「六個月操作佈局一百多檔，實際也不可能每檔都買，資金的限制或是剛買一檔，新的一檔又出來，原則上手上持股不太會超過4檔，大致算了勝率約30%」。

該網友直言，「如果想要入一般會員不是很推，至於高階以上，可能要問問有沒有大神願意分享，這等級會費很可觀。大致上短線操作為主，停損設定10%，一般會員停利絕大多10%就先出一半掉，所以也賺不多，自己操作還是比較有踏實感，而不是盲目的聽從投顧指揮，勝負取決於自己」。

不少網友分享自身經驗，「我是在2020年4月，台股最好做的時候加入郭哲榮的會員，一開始一般會員5還6個月好像4萬多，後來升級vip會員再加20萬。 至於績效，總的來說不賺不賠（或是小賠）但再加上會費就是賠25萬。 最後我學到了，再也不相信任何人」。

還有網友留言「我是2021/4月參加郭哲榮會員，本金100萬大概賠了30%，我還是有在破季線時自行停損的，不然放到現在賠更慘，且當時一個月內大盤漲了1100多點，但他推薦會員買的股票幾乎都賠，我一個月後就去解除會員了，本人血淋淋的慘案，奉勸各位自己射飛鏢也不要參加投顧」。

台股 Dcard

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