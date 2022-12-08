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存股006208、合庫金？ 網狂勸退：買這支不如換00919

聯合新聞網／ 綜合報導
網友打算定期定額買股。圖為示意圖。報系資料照
網友打算定期定額買股。圖為示意圖。報系資料照

依靠投資可以獲取額外利潤，不過投資須面臨一定風險，因此進場前須審慎評估。有網友正在打算定期定額投資股市，不過無法決定要投資哪支標的，目前正在考慮富邦台50（006208）或合庫金（5880）。不少網友都推薦006208，還有人直言「你買合庫永遠不會有錢」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「小的剛進社會，想把心力放在工作上，在理財方面想使用定期定額的方式，有在存股的一些資訊中找了兩檔想存的股票， 在大盤ETF中0050與006208選擇了金額較低的006208，金融股則選擇了官股合庫金，但不知道是要全部金額投入其中一檔，還是各半投入會比較好呢？」

其他網友則建議「006208，不過應該是因為他管理費用更低，價格低持有股數比較多，但價值其實是一樣的，合庫金如果只是為了要領息，可以改選00878、900、0056」、「用指數化投資來看，台股通常是配置80% 006208+ 20% 0051，或者使用00631L搭配現金，以50:50（一倍槓桿）買下全市場也可以，但需要定期再平衡」。

還有網友留言「可以各半投入，金融股得到的配息還能拿去多投資在不同標的做複利投資，之後也可以考慮美股，像00757成分也是美國前幾大公司，性質和0050差不多，只是美國市場相對較成熟穩健，放個幾年未來價差也可以賺不少」、「我覺得你把合庫金換成00919會更好」。

台股 ETF 大盤 Dcard 006208富邦台50 合庫金 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息

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