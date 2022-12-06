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台灣、美國「最強10大ETF+公司」名單一次看！ 選龍頭與規模最大

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
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理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，台灣、美國「10大ETF+公司」一次看，它們是當下這個時間點，企業市值排行最頂尖的龍頭，ETF是規模最龐大獲得最多真金白銀支持的頭牌。

以下為影音內容：

台灣前十大ETF

台股ETF規模前10名，其中值得注意的肯定是國泰永續高股息（00878），上市不到2年半，今年一路衝破「千億級」關卡。

另外ETF的前三大，元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、00878地位穩固，其餘7檔則是債券型ETF，全是投資等級公司債，這裡面0050可說是相對具有代表性，0056則是相對較國民。

台灣前十大企業

最受關注是由護國神山台積電（2330）拿下，儘管今年遇上大逆風，不過光是他一間公司的市值，就比第二到第十加起來更巨大。

而在這排行榜上，可以看到2間半導體（台積電、聯發科），2間塑膠（南亞、台朔）和2間金控（富邦金、國泰金），另外和年輕的ETF相比，這裡面的公司至少都有20年以上的歷史。

美國前十大ETF

前3名SPY、IVV和VOO都是追蹤S&P500指數，不愧是美股4大指數中最有代表性，反映美國大型股的績效。

第4名的VTI是美國全市場型ETF中最有名的，第5名的QQQ追蹤的NASDAQ100指數，則是將NASDAQ指數中的金融股排除，挑市值最大的100檔。

6到10名有Smart beta策略型的VTV，有投資全球已開發國家不含美國的VEA、IEFA，也有買美國各種投資等級債券的BND、AGG。

美國前十大企業

這些超巨型跨國公司，就算是遠在台灣的我們，日常生活中也幾乎是無所不在。

今年科技股市遇上大逆風，特斯拉股價更是腰斬，好在這些巨頭家底雄厚，市值依然十分驚人，其中跌幅相對小一些的蘋果，看來短期內難被超越。

此外，股神巴菲特果然不是浪得虛名，在這空頭年「波克夏·海瑟威」有機會能再次擊敗S&P 500指數。

而前10名中埃克森美孚（Exxon Mobil）是EPS成長幅度較高的企業，背後仰賴高油價、高天然氣價格。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 2330台積電 2882國泰金 2881富邦金 美股 ETF

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