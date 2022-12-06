快訊

被郭台銘勸進力拚2024總統大選？侯友宜這樣回應

韓國瑜遭指「北聯幫的」怒告台聯黨主席劉一德 高院民事庭宣判結果曝

已婚高司男女軍官營區共宿還藉將官車掩護 海軍開鍘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

存股僅2年股息暴增5倍！ 他曝「1成功關鍵」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友靠存股獲利，短短兩年多領取的股息增五倍。 示意圖／ingimage
網友靠存股獲利，短短兩年多領取的股息增五倍。 示意圖／ingimage

投資股票積少成多，長線投資相對而言獲利也更為穩健。有網友分享存股兩年的成果，第一年投入2個月股息約40元，第二年12個月股息4020元；第三年12個月股息2萬912元，若以後面兩年試算，等於股息成長逾5倍，他也表示，不怕存得少，只怕不起步，越早起步越早成功。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他自2020年10月28日開始存股，2020年領到的現金股息共40元，接下來連續兩年都是持續投入投資，2021年12個月股息4020元，等於每個月加薪335元；2022年12個月股息2萬912元，每個月加薪了1742元。

該網友說，「領到的股息絕對都是再投入，我一直與身邊的人分享積少成多，不要怕存得少，只怕連開始都還沒開始，年輕人跟中年人比，優點就在於有更多的時間，越早起步就越是個成功的開始，加油！」

其他網友紛紛留言「我存24年股票了，這一路走來各種負面聲音聽太多，笑我蠢傻的也很多，只要你深入確實的瞭解你存股的標的，其他的聲音就不要理了，不貪不躁進穩定成長，相信不用15年你就可以走進財富自由的人生」、「增幅好快喔！我2021後半年剛開始定期定額，因為還有別的規劃只能存很零的零股，今年才2700股息」。

還有網友分享他自2019年起存股的成果，2019到2022年累積現金股息分別為3200元、25182元、48747元、45778元，他表示，「2019開始的，第一張買的鴻海，還被現金減資，氣到賣掉了，後來改買金融股跟台積電，前一陣子入手了00878」。

Dcard 存股

延伸閱讀

輕度智障男當選新竹市里長 王浩宇讚：腳踏實地

世足運彩手氣佳？本週「生肖+血型」財運TOP5 這生肖+O型下注運勢旺

他氣蘋果ram太少「給得超摳」、iPhone玩遊戲狂閃退 果粉反攻開噴

麥當勞點餐機好不好用引論戰 網友列舉種種障礙「莫名其妙」

相關新聞

存股僅2年股息暴增5倍！ 他曝「1成功關鍵」

投資股票積少成多，長線投資相對而言獲利也更為穩健。有網友分享存股兩年的成果，第一年投入2個月股息約40元，第二年12個月股息4020元；第三年12個月股息2萬912元，若以後面兩年試算，等於股息成長逾5倍，他也表示，不怕存得少，只怕不起步，越早起步越早成功。

他問「台積電還能買？」被罵翻 網曝1投資法穩賺不賠

台股今5日盤中再戰萬五，終場收在14,980.74點，僅小漲10.06點，台積電盤中雖一度翻紅至497.5元，但終場仍是下跌收在489元，下跌3.5元，跌幅0.71%。有網友認為，台積電可撐過短暫利空，但對於買進的時間很猶豫。其他網友直呼「現在不買難道要噴回600才買？長線必過歷史新高，穩賺不賠」。

布局碳錢新商機 柏瑞投信推出ESG減碳全球股票基金

關乎全球未來氣候行動的《巴黎協定》，自2015年成立以來有195個國家響應簽署，為減緩全球暖化共同努力。柏瑞投信表示，氣...

瘋世足 法人：NIKE、麥當勞、百事等品牌及股價Q4旺

卡達世足盛事16強出爐，今年毫無意外仍是歐洲區最多共有8支球隊晉級，世足如火如荼開踢，球迷瘋世足，也帶動周邊商品跟著熱銷...

台灣、美國「最強10大ETF+公司」名單一次看！ 選龍頭與規模最大

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，台灣、美國「10大ETF+公司」一次看，它們是當下這個時間點，企業市值排行最頂尖的龍頭，ETF是規模最龐大獲得最多真金白銀支持的頭牌。

市場不確定性猶存 2023年偏好債券資產與多重資產策略

資本市場在2022年受到全球政經環境的影響，出現股債雙跌的罕見情形，展望2023年，中國信託投信投資長楊定國表示，從政經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。