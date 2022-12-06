存股僅2年股息暴增5倍！ 他曝「1成功關鍵」

投資股票積少成多，長線投資相對而言獲利也更為穩健。有網友分享存股兩年的成果，第一年投入2個月股息約40元，第二年12個月股息4020元；第三年12個月股息2萬912元，若以後面兩年試算，等於股息成長逾5倍，他也表示，不怕存得少，只怕不起步，越早起步越早成功。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他自2020年10月28日開始存股，2020年領到的現金股息共40元，接下來連續兩年都是持續投入投資，2021年12個月股息4020元，等於每個月加薪335元；2022年12個月股息2萬912元，每個月加薪了1742元。

該網友說，「領到的股息絕對都是再投入，我一直與身邊的人分享積少成多，不要怕存得少，只怕連開始都還沒開始，年輕人跟中年人比，優點就在於有更多的時間，越早起步就越是個成功的開始，加油！」

其他網友紛紛留言「我存24年股票了，這一路走來各種負面聲音聽太多，笑我蠢傻的也很多，只要你深入確實的瞭解你存股的標的，其他的聲音就不要理了，不貪不躁進穩定成長，相信不用15年你就可以走進財富自由的人生」、「增幅好快喔！我2021後半年剛開始定期定額，因為還有別的規劃只能存很零的零股，今年才2700股息」。

還有網友分享他自2019年起存股的成果，2019到2022年累積現金股息分別為3200元、25182元、48747元、45778元，他表示，「2019開始的，第一張買的鴻海，還被現金減資，氣到賣掉了，後來改買金融股跟台積電，前一陣子入手了00878」。