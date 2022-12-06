他問「台積電還能買？」被罵翻 網曝1投資法穩賺不賠

台股今5日盤中再戰萬五，終場收在14,980.74點，僅小漲10.06點，台積電盤中雖一度翻紅至497.5元，但終場仍是下跌收在489元，下跌3.5元，跌幅0.71%。有網友認為，台積電可撐過短暫利空，但對於買進的時間很猶豫。其他網友直呼「現在不買難道要噴回600才買？長線必過歷史新高，穩賺不賠」。

一名網友在PTT發問「台積電還可以投資嗎？」他表示，「台積電是台灣大到不能倒的公司，因此基本面一定是足夠的，剩下的問題就是什麼時候要買進？」

該網友表示，「我目前台積電只持有66股而已，不到一張，目前未實現的獲利率是+0.34%，之前嚴重的時候觀察到有低到-20%的未實現獲利率，所以我想台積電應該是能夠撐過短暫利空的，大家怎麼看待長期持有GG？」

其他網友留言「巴菲特與你一起投資台積電，Q3成本差不多也是500附近」、「定期定額，或是每天就只看開盤跟收盤」、「長線當然可以投資，必過歷史新高」、「頂多套幾年，穩賺不賠，跟美金一樣」、「400以下不買現在才要買？」、「買台積電要賺錢很簡單，長期持有、價值投資，我GG四張都買在274」。

還有網友留言「持股由負轉正，繼續加碼。你買入的理由還在，就繼續買繼續抱，除非出現超乎預期的下跌，如跌停，那時候再來考慮是否要清倉」、「400時不買，500時問可不可以買？要檢討的是自己」、「確定要長投，每個月丟一點進去，別想太多」。