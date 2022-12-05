股票別只是傻傻存？ 專家「三種定期投資法」：分析各優缺點和建議

【撰文・茉園存股隨筆】

想要不傻的存股：三種定期投資方式，您一定要知道。

很多人想要「定期」投資股票，但其實所謂的定期一般可以分3種，包含「定期定額、定期定股、定期定值」，我們來說明這三種投資方式的比較吧！

首先是他們的意義：

一、定期定額：在固定期間內買入相同金額的股票，而不管股數，例如每月定期投入10000元，當股價下跌時也是投入10000元，股價上漲時也是投入10000元，因此下跌時可買到較多股，上漲時，買入較少股。

二、定期定股：在固定期間內買入相同股數的股票而不管其價格，例如在股價10元時買入1000股，在股價20元時也買入1000股。

三、定期定值：設定每隔一段時間的股票資產金額增加固定的量，低於此金額則補足，高於此金額則減碼甚至賣出。例如希望每月資產增加10000元，第一個月投入10000元，當第二個月股市上漲，則第二個月就不需投入到10000元，就能讓資產價值到20000元，假如第二個月股市下跌，那第二個月就要投入超過10000元，才能達到20000元的價值，第三個月以後依此類推，假如是漲得非常多，以致下個月無需再投入也已超過預定的資產價值，則賣出多餘的部分，假如跌得非常多，那麼下個月就必須投入更多的金額，才能保持在預定的價值。

這三種策略各有其優缺點：

定期定額--具有低點買較多股，高點買較少股的功能，可有效降低均值，且每月投入的金額較固定，適合收入穩定的族群。

定期定股--雖不具有降低均值的功能，但操作較容易，方便以張數為單位而不必買到零股，且在股市上漲時間，不會買到更少股，在處於多頭市場中，更能快速累積更多股數，提升資產的總值。

定期定值--與上面兩者不同的優點是：它不但只有買，還有賣，能有紀律的將過高的上漲幅度賣出，以獲得「資本利得」。

那麼三者的投資報酬率誰較高呢？

根據一般學者的研究，是「定期定值>定期定額>定期定股」

但是如果股市長期平均向上，以資產累積的速度來看，是「定期定股>定期定額>定期定值」

我們知道投資的報酬率很重要沒錯，但是資產累積的速度如果能更快那更好，因此以上三種方法可依其特性來運用。

我的建議如下：

一、以股性來選擇

1、定期定值具有買進及賣出的功能，適合用在漲跌幅度比較大的標的，如0050、台積電等。

2、定期定股適合用在漲跌幅度相對平穩的標的，例如中華電信，及0056、00878等高股息ETF中。

3、定期定額則介於以上兩者之間，各類型股票及ETF皆適合。

二、以資金來源穩定度來選擇

1、若您的資金非常寬裕，就算上漲，買同樣股數需較多錢，也付得出來，那麼建議採用定期定股，可加快資產累積的速度。

2、若您對於資本利得比較在意，留在股票的資產穩定的增加就好，且投資報酬率為首要的目標，那麼採用定期定值，對你而言是最好的策略。

3、如果您是收入極為穩定的族群，每月投入的金額能夠固定那是最好的，那麼定期定額或許是比上述兩者為更好的選擇。

總之，這三種方法各適合不同類型的人，及不同類型的股票和ETF，最後，要提醒大家的是，這三種方法其實只適合用於「績優股」及「ETF」，如果是非常不穩定的中小型個股，則不建議用此方式操作，因為其不確定性很大，往低買也不見得能夠等到回漲的一天，往高買也可能買貴很多，風險高很多。

方法沒有唯一，沒有哪個最好，只有最適合您的方法，大家可以交互運用，重點是您能夠實實在在的把錢存起來，同時享受投資的樂趣，那就成功了！

祝褔大家，假日愉快！

作者：茉園存股隨筆

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：想要不傻的存股--三種定期投資方式，您一定要知道。