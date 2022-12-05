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股市「雙贏論」？ 大俠：長期投資績優公司 讓他們幫忙變多鈔票

聯合新聞網／ 方格子
圖／中央社
圖／中央社

【撰文・大俠武林】

股市原意是提供給普通投資人，也能從集中交易市場買進股票並且透過長期持有，一起享受到公司成長以及盈餘分紅成長的投資機會。

而設計的初衷本就是一場股東和公司都能夠雙贏的正和遊戲，只是人多了水也雜亂了，爾虞我詐互相堤防抬轎倒貨的事情也多，讓許多新進投資者拿著本金入場，最終失去所有本金而黯然離場。

不過水至清則無魚，人至察則無徒，任何在市場上可以讓您保持獲利的方式，都是對的，因為投資市場什麼理論都是名詞，唯有這套理論能實際幫您撈進鈔票才是正確的。

所以大俠僅是表示，如果您早已厭倦這種盤中盯盤頻繁交易還不見得獲利的方式，或許可以轉為資金控管分批買進長年有穩健配發盈餘分紅給股東的企業。而有連年配發盈餘分紅還不夠，大俠更會從中挑出不僅連年配發還具有長期分紅成長的公司

而通常您會發現這些能連年分紅還能與年俱增的企業，市場對於他們鑑價可是長期看好，當然您看到這邊會指出波克夏沒配發股息，市場對他們的鑑價也還不是長期看好？那是因為波克夏對於股息的一貫做法是「盈餘再投資、視為獵大象的銀彈、會被課稅」所以他們才不傾向發股息。

股神巴菲特。美聯社
股神巴菲特。美聯社

巴菲特認為，除非股東領到股利後，能創造比公司保留盈餘再投資所創造的現金更多時，發股息給股東這件事情才會正確。

所以不是波克夏不將盈餘發出來給股東，而是他認為經營團隊比股東還行，能將股息創造更高收益，而能產出更多鈔票市值，這樣對於股東才會正確，這就是他們之所以不發股息給股東的邏輯核心

從此處我們不難發現巴菲特始終認為，盈餘要如何放在哪裡？是留在公司再投資呢？或是把錢給股東去投資呢？都是非常符合邏輯，但就只是波克夏認為他比你還會處理盈餘再創收益的問題，他怕你拿到盈餘亂投資還輸光，所以才沒發給股東

所以我們不妨將關鍵放在這間公司能否常年有能力來處理市場景氣問題上，並且常年保持盈餘還能蒸蒸日上，而通常市場對於這種經營績效良好的公司，鑑價也會水漲船高。

意思也是，股東不僅每年領到的分紅現金流增加了，同時持有這間企業的股票市值也能長年成長，所以股息不股息殖利率不殖利率，其關鍵核心還是要「持有市值要長年上升。」

正所謂息我們要，而市值成長我們更是要！反正核心關鍵就是鈔票要變多就是，並且投資就是找專業經營團隊來幫我有效處理市場問題，也就是幫我這個耍廢股東的鈔票變多啦。

投資績優公司，請他們幫我把鈔票變多，這一切也真的不需要靠著頻繁交易，就能享受到的股東生活

作者：大俠武林

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：和所有股東一起獲得長期且完整的市場報酬

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