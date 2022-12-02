他稱「定存就可抗通膨」算法曝光！ 網揭關鍵：當銀行傻？

物價年年飆漲，若投資理財只依靠定存，所得利息可能追不上物價飆升的速度。不過有網友認為，以1.3％的定存利率、過去十年通膨率0.96％試算，2002到2022年間50萬的本金就可成長到64.7萬，定存並沒有被通膨吃掉。其他網友直言「政府通膨率你信？2022年64萬的購買力比2002年50萬低」。

一名網友在PTT發文表示，「我一直對『定存會越存越少』這個說法有點疑惑，因為我父母算是定存族，少數才放在保險或股市等，但我家也沒有一直變窮。我用複利計算機算了一下，如果用1.3％利率從2002存到2022年好了，50萬本金可以超過64萬7」。

該網友說，「難道2000年初50萬的東西大部分都漲到超過64萬了嗎？我是覺得沒有吧，過去十年通膨率0.96％，只有2021超高來到1.98％，多數情形下，0.96是低於定存利率的，而且定存還有複利效果」。

其他網友對於他的論點多無法認同，有人留言「政府通膨率數你相信？便當年年漲耶」、「笑死，蛋漲了超過50％，你說通膨只有2％？」、「你要不要舉例一下 什麼東西從2000年到現在沒有漲28％的」、「你應該知道政府那個統計不含房價吧」、「2000年我國一，當年雞排一片35元、珍奶也差不多同期一杯25元，對比現在你覺得漲多少？」

還有網友留言「希望你接下來的生活都可以一直用這些你認為沒漲價的東西活下去」、「2000時期打工族時薪才60-70塊，你覺得沒有漲很多？」、「20年來，有的地方房價x2，有的地方x3。你就知定存很沒用」、「你說的都對，繼續定存，未來世界首富94你」、「如果通膨沒超過定存，那你覺得銀行會給你那個利率？」