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有頭期款就是先買房？ 達人揭先存股的三大好處：別窮得只剩房

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
聯合報系資料照
聯合報系資料照

之前接受記者訪問提及買房頭期款要不要先拿來存股？我認為若規劃10年後買房的話，可以先將錢投入股市參與複利，等到接近買房時間點的前1、2年找相對高點獲利了結，累積頭期款放定存。倘若已存好頭期款且2、3年內規劃要買房，建議就穩穩放在定存，不要貿然存股，省得好不容易找到心儀的房子，錢卻卡在股市下跌，淪落到賠售換現金的下場。

先存股再買房

買房是人生最大的負債決策，不宜貿進，太早買或是買了超過自己能力負荷的房子，不僅2、30年的房貸壓得讓人喘不過氣，繳完後甚至還要面臨「窮得只剩一間房」的窘境。如何買房又能兼顧退休後有較寬綽的資金支應生活呢？誠心建議可以考慮先存股再買房。

存股買房有2筆錢要存：一是頭期款現金，二是一筆股利足以支付大部分房貸的股票資產。累積的順序如下：

1：出社會～30歲存頭期款

可存現金或存股，若選擇存股，則待接近買房時間點再陸續換成現金。

2：30歲～40歲存股

目標是「股利足夠支付大部分房貸」的股票資產，若提前達標可提早買房。

3：40歲～60歲存股

目標是退休後的股利現金流。由於大部分房貸已靠股利負擔，因此薪水閒錢可專心存支付退休生活的股票。

以1500萬新成屋、夫妻共同負擔為例（可視個別情況調整）

20%頭期款為300萬，若預售屋則多些時間彈性，訂簽開（訂金、簽約、開工）先付150萬，工程期2～3年再分期付現金或股票分批獲利了結出剩下的150萬。

交屋時還要準備一筆付規費、印花稅、代書費、契稅、預繳半年管理費……等雜支，約10～15萬。

裝潢、家電保守抓80萬。這部分比較彈性，若預算不足，新成屋也可以不裝潢，直接舊家具、家電搬一搬先入住，日後再慢慢添購。

80%房貸為1200萬，20年期月付約6萬，30年期月付約4.2萬。

20年期

6萬× 12個月=72萬

72萬÷5%=1440萬股票的股利才夠負擔

30年期

4.2萬×12個月=50.4萬

50.4萬÷5%=1008萬股票的股利才夠負擔

不過30年期很可能已超過退休年齡，要有心理準備這筆現金流無法在退休後馬上挪用。

先存股再買房的好處

1、房貸付完時多一筆股票資產

有朋友會問：「若能存到300萬頭期款加上1千多萬的股票資產，為何不直接付清房貸再來好好存退休金？」同樣都是40歲到60歲專心存股，差別在於付清房貸後，原本股利cover房貸的那1千多萬股票資產可以回歸成退休金，使自己退休生活更加無虞。

2、不必擔心突發狀況

以薪水支付房貸，壓力是紮紮實實的2、30年；然而用股利支付大部分的房貸，即便中途遇到失業、收入驟減都不必太擔心房貸問題，只須應付生活開支即可。（生活備用金可搞定）

3、股票資產可作為資金緩衝的水庫

股利不僅能支付房貸，其股票資產還可作為資金緩衝的水庫。例如交屋後裝潢家電超出預算、生活中突然有大筆資金需求，且金額緊急備用金不足以支付，這時股票水庫就是生活的第2道防線，可以適時獲利了結一些股票應急。不過要記得有借有還，避免影響支付房貸的股利現金流。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此

薪水 退休金

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