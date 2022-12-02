明年這7家金控能穩定無壓力配發股利！專家：第一金（2892）體質好

明年金控股配息有疑慮，怎麼會這樣？有幾家可以配出股息，有幾家可能配股利會有壓力？

財經專家阿格力分享如何從財報上看出的端睨，並點出第一金（2892）的體質最好，是一間在股利政策的穩定性上穩定的公司。

以下為影音內容：

常聽到很多投資人「單押」一檔金融股就幾百張，在其他投資組合裡面，沒有做其他金融股的配置。

在存股的過程中，資產越來越大時，做好風險平均是很重要的事情，透過存很多好股的方式，會盡量把這個風險給平均掉，就不會因為單壓某一檔類股，萬一今天報酬不如預期，就會導致投資報酬率很難看了。

金融股前三季的財報已經公布了，明年能不能發的出股利？以下教學如何看：

金融股不能只看EPS

若只單看EPS，很多金融股都還是正的，那為什麼會有新聞說明年某一些金控可能發不出股利呢？

因為雖然EPS是正的，EPS代表是稅後淨利，但是財報還有另外一欄，叫做「其他權益」，就是指如果金控公司有去投資股票、債券...有帳面上的損失時，其實就會列入到這個其他權益裡面。

簡單來說就是「還沒有賣出所以還沒賠」；所以通常其他權益是負值的時候，金控還要發股利的話壓力就會蠻大的，但這也不代表金控就一定發不出股利。

因為金控公司的董監事或相關大股東，也是需要股利來當成每年的一個回報，所以很多金控股或是上市公司都會採取一個比較穩定的股利政策，就會有個指標叫「未分配盈餘」。

簡單講，未分配盈餘＝公司賺來、尚未分配用途的錢，可以用來股利發放、打消虧損、再投資...等等。

倘若「未分配盈餘」大於「其他權益」，那該金控公司就比較有發股利的底氣了。

十四家金控配息底氣大公開！

未分配盈餘彌補其他權益虧損後，若仍為正數（代表還是有賺錢），則明年配息的問題不大。

第一金（2892）體質良好，因為綜合損益和其他權益，原本就是正的沒有加上未分配盈餘，就會有很不錯的表現。

所以第一金在股利政策的穩定性上，相對來說會是比較穩定的一家公司。

另外7家負的：玉山金（2884）、國票金（2889）、華南金（2880）、合庫金（5880）、新光金（2888）、開發金（2883）、國泰金（2882）。

未分配盈餘完全沒有辦法COVER其他權益的情況之下，又要發股利其實對公司來說，也不見得是一件好事。

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