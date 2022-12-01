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經驗顯示美國總統「這任期」股市最會漲！專家推10檔明星股

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
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財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中分享，根據經驗顯示過往台股12月至隔年1到2月都是最會上漲的時候，且美國總統的第三年任期，也通常都是最會漲的時候，投資人要把握好這間期間布局，也推薦了10檔，他心中的明星股。

以下為影音內容：

在過去19年裡，台灣加權指數有17年在12月是上漲的，過去25年12月的平均漲幅為2.9%，是這段期間中表現最佳的月份。台股在1月和2月也會上漲，平均漲幅分別為1.9%與2.2%，是1990年代以來表現次佳的月份。

台積電（2330）

以目前的情景來說，明年將會大量量產3奈米，投入的成本初期整個營業額和毛利雖有可能短期受影響，但中長期來看其實還是會往上提升。

股價若回檔到450至470元，投資人是可以留意的。

台達電（2308）

今年有買到台達電的投資人，可以說根本就沒有賠到，因為台達電在前一陣子的股價還創了短波段的新高。

台達電在整個電力的布局上非常好，也是全世界第四大。

環球晶（6488）

環球晶上半年合併德國世創，出現了非常大的業外損失。

在這一次業外損失提列之後，導致它今年獲利受到影響，待明年獲利回復之後，應該是可以有不錯的表現空間。

華新（1605）和中興電（1513）

電力和風力有相關的股票。

富鼎（8261）

主要是做鴻海車用相關的晶片，鴻海也在近日延攬了蔣尚義回來當半導體策略長，接下來鴻海在半導體的發展跟布局，值得投資人留意跟關心。

宏捷科（8086）

宏捷科因為外資開始回補PA功率放大器的公司。

台半（5425）

車用零件和車用整流二極體有相關的一個公司。

合勤控（3704）

合勤控來說只要是做一些網通產品，前幾年網通產品其實並沒有那麼好，因為就是上游缺貨的關係，所以部分的網通產品的出貨量不如預期。

但是今年整個下游供應鏈的零組件，都陸陸續續到位了，今天整個半導體特別是網通產品銷售都還不錯。

合勤控是輸往歐洲一個非常大的公司，這個值得觀察和留意。

先進光（3362）

先進光過去跟大立光有所謂的訴訟，但後來與大立光和解，大立光就入股進駐到了先進光，產能上也做出調整。

所以先進光又被稱為「小大立光」。

明年整體的鏡頭有可能改成所謂的潛望鏡頭，該鏡頭目前為止只有大立光能做出來，但以大立光目前的產能也沒辦法全吃，所以有可能釋放給先進光。

總結

過去的經驗來說，12、1、2月份，其實都是每一年最會漲的時間點

在這個時候如果有任何比較大的回檔，都會是一個相對比較好買進的時間點。

另外依過去的例子來說，美國總統任期的第三年，通常也是最會漲的一年，也就是明年是美國總統拜登任期的第三年，就歷史統計數字來說，都是股市非常具有表現空間的機會跟年份就在明年的時候

搞不好接下來的時間裡，這一兩年裡最好一個獲利和布局的機會，千萬不要放過跟錯過了。

◎本文內容與 品觀點 合作產出，未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 環球晶 宏捷科 合勤控 先進光 大立光

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