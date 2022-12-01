看FTX破產怕爆！他緊張急衝銀行保險箱「檢查祖產」

FTX破產的消息，震撼全球投資人，事件不斷延燒以近乎失控狀態，波及無數關係企業。有網友抱怨，此消息害得他久久無法平復心情，甚至沒有安全感到衝去銀行，查看保險箱內的祖傳金條是否安好。

全球最大虛擬貨幣交易所之一的FTX在11月11日申請破產保護，FTX為全球第二大加密貨幣交易所，全球用戶數超過500萬人，平均每日交易量達100億美元，卻因創辦人Sam Bankman-Fried與團隊管理不當，造成投資人龐大損失。

目前台灣有不少投資人成立自救會，但是要想拿回資產，恐怕得等上4、5年，若想「全數取回」，更是難如登天。

一名投資人在PTT發文抱怨，「FTX炸裂後，久久無法平復，對什麼都懷疑、沒有安全感，甚至跑去銀行保險箱看祖傳的金條還在不在，賠掉多少是一回事， 主要是賠掉的原因和過程，一夜蒸發讓人難以接受」。

其他網友則留言「如果要分散風險，那把金條集中在銀行就是集中風險喔」、「我懂你！我也曾經在谷底，但爬起來了！能理解你的失意，無法給你幫助。只能給你一聲加油，天無絕人之路」、「這不是還有金條嘛？還可以再梭一把」、「早不退晚不退就差一個晚上」。