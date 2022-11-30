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國泰金（2882）現增35元… 買來存股或賺價差都可？ 該不該參與
國泰金用35元增資，參與還是不參與？
參與國泰金增資較方便的二個方法：
1.申購抽籤
2.已有國泰金者等增資通知
國泰金今年1-10月累計EPS4.03元，我們預抓全年EPS約在4.83-5元間。
這個EPS數字跟2019年(EPS 4.76元）近似，而2020年配息2元。
國泰金曾在2009年有不配息的記錄，那是因為2008年全年EPS只有0.2元。
國泰金今年配發3.5元高息紀錄，但受防疫保單，美元升息淨值下跌等影響，今年EPS較去年減少57.08％。
明年鐵定不會配發跟今年一樣的高息。但若要像2020年配發2元，可能還是會有點壓力。
假設國泰金明年配息1.5元（EPS預估4.8元X保守一年盈餘配發率33%），用35元價格算下來的殖利率4.28%。
國泰金近三年的股價約在48元(過去不代表未來)，明年想從金融股賺股息會是辛苦，從資本利得的角度應該會好一些。
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