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國泰金（2882）現增35元… 買來存股或賺價差都可？ 該不該參與

聯合新聞網／ 財經雪倫
國泰金控（2882）28日傍晚公告，作業中的15億股公開募集現金增資普通股，每股發行價格定在35元。國泰金29日收每股42元，現增價可謂打八三折。圖／國泰金控提供
國泰金控（2882）28日傍晚公告，作業中的15億股公開募集現金增資普通股，每股發行價格定在35元。國泰金29日收每股42元，現增價可謂打八三折。圖／國泰金控提供

國泰金用35元增資，參與還是不參與？

參與國泰金增資較方便的二個方法：

1.申購抽籤

2.已有國泰金者等增資通知

國泰金今年1-10月累計EPS4.03元，我們預抓全年EPS約在4.83-5元間。

這個EPS數字跟2019年(EPS 4.76元）近似，而2020年配息2元。

國泰金曾在2009年有不配息的記錄，那是因為2008年全年EPS只有0.2元。

國泰金今年配發3.5元高息紀錄，但受防疫保單，美元升息淨值下跌等影響，今年EPS較去年減少57.08％。

明年鐵定不會配發跟今年一樣的高息。但若要像2020年配發2元，可能還是會有點壓力。

假設國泰金明年配息1.5元（EPS預估4.8元X保守一年盈餘配發率33%），用35元價格算下來的殖利率4.28%。

國泰金近三年的股價約在48元(過去不代表未來)，明年想從金融股賺股息會是辛苦，從資本利得的角度應該會好一些。

◎內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此

2882國泰金 增資

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