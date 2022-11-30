不敢買進台積電…回頭看皆悔不當初？ 華倫：怕錯過可以這樣做

價值10元的商品現在只賣5元，這時侯買進的人會覺得他勇敢，還是只是覺得他撿到便宜了？同理500多元的台積電（2330）跌到剩下370幾元的時候，投資人怎麼就不敢買進了呢？

擅長存零股的達人華倫於《投資嗨什麼》分享，股市長期來看都是越來越漲，空頭也不會只來一次，後面還會有好多個，最簡單的方式選好股票，做長期定期定額存股，讓公司配發股息給投資人，替自己創造被動收入。

以下為影音內容：

今年台股從最高18600點，一路震盪最高曾經達3成以上，處於股市的空頭時期。

進入股市20幾年了，也不是第一次碰到空頭，2004年開始存股，08年就碰到金融海嘯，跌了超過60％，本來資產1000多萬瞬間變成400多萬，但又過了一年又翻到1000多萬以上，所以其實不用怕。

股神巴菲特第三季買進台積電ADR的時候也是套牢的，其實投資人買股只要買「相對便宜」就好。

500多元的台積電都買進了，370多的台積電為何不敢買呢！甚至還有人會問跌這麼低為什麼還有勇氣買？價值10元的商品現在只要5元需要什麼勇氣，為何不買。

今年台股已經跌了10個月了，過去幾次的熊市，持續最久的大概是2000年的網路泡沫跌長達19個月，所以運氣好的話，搞不好這次的熊市快要結束了。

不過投資人不要預設立場，只要知道股價都是會越走越高就好，做好投資組合，最省事的方法就是長期「定期定額」。

要記得這次的空頭不會是人生最後一次，後面會有很多次，習慣就好了，自己都經歷過好多次了，反正最後都會漲回來，就是慢慢逢低布局，甚至就執行紀律定期定額，下跌也不要停扣。

若把過去20年的股息全部加回去，其實現在的台股是2萬7千點，因為投資股息也要算是獲利。

如果從民國55年買大盤才100點，現在已經達2萬7千點，長期都是慢慢上漲的。

遇到空頭的時候，投資人常會有一千萬個賣出股票的理由，每一次都好像遇到世界末日，賣掉可以但要記得買回來，不然未來都會漲得更高。

三大NG行為

1.資金沒有控管好 2.沒有耐心 3.在低點停止扣款 在股票市場打折拍賣會的時候卻不買，新聞也說股市下跌，原先有在定期定額的人數也跟著變少，真的是很可惜。

存股創造被動收入

巴菲特說：如果還沒有找到一個睡覺還能賺錢的方法，將要一直工作到死。

其實只要投資人選定好股票，短期的漲跌不要管它，用定期定額的方式一直買下去，股息就會隨存越久領到越多。

買進很多股票，就是這些公司的股東，公司賺錢每年分配股息給股東，就能創造所謂的被動收入，就可以不用工作到死，因為一直會有公司持續幫投資人賺錢。

高額的報酬不是來自買賣，而是等待當中；大多數人的投資獲利減少，是來自於太頻繁操作。

去問問身邊朋友，在股市進進出出到底賺了多少錢，如果沒有賺錢還是賠錢的話，建議還是盡早存股就對了。

◎本文內容已獲 投資嗨什麼、財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。