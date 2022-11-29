玉山金（2884）股價還低於五年線！ 一圖看14支金融股價格
【撰文・Andyworld】
在近一週股市上漲的環境下，14家金控的五年線和十年線呈現些微上調！股價在爬升後，也有幾家已經脫離五年線的門檻，例如兆豐金、台新金與中信金都是。然而還是有陷於五年線及十年線門檻的公司，條列如下：
低於五年線：玉山金（2884）、國票金（2889）
低於十年線：國泰金（2882）、新光金（2888）
近一週有許多金控舉行法說，大部分的公司高層均表示會好好思考配息的問題，僅有開發金高層面有難色認為是項重大挑戰。不過若採取長期投資策略的股民來說，也不用急於決定出脫，如果看好的公司因為一時的股息不好而面臨股價下修的情況，不啻是進場的時機，把眼光放長，就是很好的機會！
作者：andyworld
本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：20221125金控十年線紀錄
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