「定期定股」自己買跟設定扣款差在哪？網揭「1關鍵」

「定期定股」意指每月定期購買「固定股數」，扣款金額會隨著股價有所變動。有網友詢問「定期定股跟一般自己買差在哪裡？」其他人則解釋，定期定股可強迫儲蓄，手續費也會更低，可攤平成本，不受股票波動影響，適合長遠的投資。

一名網友在論壇Dcard發問「定期定股跟一般自己買差在哪裡？手續費嗎？還是不用自己下單？」

其他網友則留言「差在紀律啦」、「兩個都有」、「差在手續費可以在便宜一點，相反就是只能買當天價格，自己買你可以凹看看更低來買」、「定期定股比較方便，我自己是用台新證券，每個月預約買零股，所有上市股票跟ETF都可以約定投資，比較能有目的性存錢啦」、「手續費比較便宜，國泰是統一單筆都1元」。

還有網友解釋「定期有強迫儲蓄的用意，也可以避免人為的因素」、「存定期定股是為平均成本，或者說不受股票波動影響，做長遠的投資計畫，無論是保守派的小資族或是想強迫自己存股，選擇定期存股都很適合」。