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00878配息比0050多＝CP值高？內行人搖頭 曝2標的賺錢依據

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友詢問「0050或是00878的選擇是依據什麼？」本報資料照片
有網友詢問「0050或是00878的選擇是依據什麼？」本報資料照片

存股標的選擇是門學問，投資人可依照個人偏好選擇。有網友詢問「0050或是00878的選擇是依據什麼？」他試算一年的配息金額，0050為5000元、00878為7643元，後者獲利較多。其他網友則指出，兩者差別在報酬與風險不同，加上0050現階段主要成分股並非以高股息為重，但不代表00878的CP值就比較高。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「00878（季配），一張算17000，抓前四季配息紀錄綜合為1.18；0050（半年配），一張算110000，抓前兩季配息紀錄綜合為5。

如果我持有一張0050，一年就是配息5000，成本為110000；如果我將這110000全數投入878，可以獲得6.47張，一年配息金額為7634，這樣878的CP值比較高。想詢問0050或是00878的選擇是依據什麼呢？」

其他網友則留言「差在報酬跟風險吧，一樣100萬投資兩個5年，0050可能變成50-200萬，00878可能變成100-120萬」、「我選006208 低費用，市值指數 實證有效」、「搞不好0050一年的報酬就贏領20年的00878」、「配息是這樣，但你忘了算波動，0050波動大多了」。

還有網友解釋，「因為0050現階段主要成分股不是高股息為重，而00878的成分股以高配息為主，當00878的成分股大多是類似這種殖利率時，當然00878的殖利率會比0050還高，但不代表00878的CP值就比較高」。

該名網友補充，「如果未來台積電提高了配息率，在以現階段成分股比例下，可預期0050的殖利率就會跟著提升了，目前0050看台積電的成長性，00878看選股策略以及成分股配息的穩定性」。

Dcard 高股息 台積電 00878國泰永續高股息 0050元大台灣50

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