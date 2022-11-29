他稱「高虹安當選…靠鴻海出氣？」台積電也重挫！ 網曝真正原因

聯合新聞網／ 綜合報導
台股28日開低收低，台積電重挫3.5％，收在最低價480.5元。記者劉學聖／攝影
台股28日開低收低，台積電重挫3.5％，收在最低價480.5元。記者劉學聖／攝影

受美科技股漲多拉回影響，台積電（2330）28日收在最低價480.5元，台股也開低收低，重挫逾200點，跌破14600點整數關卡。有網友直呼「難不成高虹安（民眾黨籍新竹市長當選人）當選，有人把氣要出在鴻海（2317）身上嗎？」不過其他人認為，台積電股價下跌與中國大陸疫情管控有關。

民眾黨立委高虹安以9萬8121票當選新竹市長，成為新竹首位女市長，也是史上最年輕的縣市首長。她27日表示，勝選後有收到鴻海創辦人郭台銘及聯電前榮譽副董事長宣明智的祝福。

台股28日開低收低，台積電重挫3.5％，收在最低價480.5元。一名網友在論壇Mobile 01發文表示，「難不成高虹安當選，有人把氣要出在鴻海身上嗎？現在股價被摜破100元了（盤中）」。

其他網友則留言「氣出在台積電身上，台積電今天最多跌到15元(3.01%)，是我有在關注的十支股票當中跌最慘的 」、「某黨輸了選舉，開始報仇了」。

但多數網友都認為股價下跌與中國大陸疫情管控等因素較為有關，有網友留言「鴻海主要的連動在對岸吧，現在對岸疫情管控的狀況一定影響鴻海透過富士康在大陸的布局與績效，這才是主因吧」。

還有網友直言「中國各處在抗議、暴動中，不管是以中國為市場，還是以中國為生產基地，都面臨不穩定的風險。這時候會跌不奇怪吧」、「中國自己鴻海員工抗議動態清零和獎金的事，牽扯到台灣選舉，你也真是胡亂牽扯」。

高虹安 台股 Mobile 01 郭台銘 2330台積電 鴻海2317

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