買股又怕價格一直跌？ 專家教用「此方法」：能挑出抗跌股

台股今年萬八殺破萬三，又馬上來個千點大反彈，是不是有夠難做？知道有個指標可以幫忙在熊市找到跌得比較少、牛市又漲得比別人兇的標的嗎？這個指標就是「Beta值」，看看財經專家阿格力怎麼說。

以下為影音內容：

大盤從高殺到低，跌幅很大，可是卻有很多的個股，股價跟年初差不多，關鍵就出在「Beta值」。

簡單來說，Beta值就是個股或ETF跟大盤的連動程度，Beta值比較高，就是大盤漲也跟著漲，而且會漲更多，但相對下跌也可能會殺更兇。

Beta大於11：就屬於高Beta族群 Beta接近1：與盤動相近 代表波動和大盤相當，漲跌幅度差距不多 Beta遠小於1：低波動 代表波動較不受大盤影響，漲跌幅度和大盤無關

回測！Beta值讓你搞懂股票特性

從上圖可以發現，如果是買進元大台灣50（0050），基本上等同大盤，所以沒有所謂的抗跌可言。

但若是買佳醫（4104），利息配發不錯又屬於低波動，今年在不含息報酬的情況下就已經是正的，如果再把股利還原回去，報酬率就應該會是雙位數了，這就是低Beta值在熊市中扮演了一個非常好的作用。

另外高Beta值的股票在牛市中比較會漲，但熊市也會殺很慘，像是聯發科（2454）今年以來的跌幅比大盤重很多。

那為什麼低Beta值的股票可以比較抗跌，原因很簡單，通常這類的股票，它的產業跟營運是比較穩定的，所以也比較沒有話題性，自然不容易吸引投機或者當沖這樣的買盤，成交量相對來說也會比較低。

對於大戶要在短時間賣掉的可能性就會更低，因賣掉可能需要時間很久，如此一來外資或是投信，甚至投機性的買盤，也就比較不會來碰低Beta值的公司。

但要提醒，不是低Beta值在熊市就一定會漲，關鍵還是「業績」，因為有很多低Beta值的股票業績也不怎麼樣，單純就是沒有人要買。

善用Beta值做好資產分配

低Beta值的股票也不是沒有缺點，就以剛剛舉例的佳醫和聯發科來說：

今年佳醫的報酬率是贏聯發科超過50％以上；但在牛市的時候就是相反過來，聯發科去年的時候含息報酬大概是60％，但是佳醫連10％都沒有。

所以在熊市的時候應該把資金放在低Beta值的股票，可是當未來整個盤勢反轉，甚至開始啟多頭的時候，高Beta值的股票反而會是首選。

但是沒法預測下次的牛市什麼時候來，以及熊市下下一次何時到，連股神巴菲特都不知道。

在投資市場裡面若沒有辦法預測，最好的方法就是做好對策，例如持續的配置在一些低Beta值的股票，或是資金的比重有多少是買股票，另有多少水位是留著當現金預防大盤不理性的崩跌。

持續持有股票是一件好方法，留有一半的現金，減碼一些高Beta值的股票轉到低Beta值的股票去，為的就是能在熊市中能夠安然的度過。

若是手中的存股Beta值不是屬於低的，如果下跌了但基本面不變的情況下，可以先丟著不管它，反正手上還留有一半的現金，還是進一步往下跌，但基本面還很好之下，那就再用現金持續買進。

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