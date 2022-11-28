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不能投資虛擬貨幣？ 用股票「2個」角度看：不知道真實價值

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
有人將FTX破產比做「幣圈的雷曼兄弟事件」，有人損失千萬、上億，台灣也預估近30萬人受害，這場失控的風暴起因於FTX不當挪用客戶資產。 路透
有人將FTX破產比做「幣圈的雷曼兄弟事件」，有人損失千萬、上億，台灣也預估近30萬人受害，這場失控的風暴起因於FTX不當挪用客戶資產。 路透

如何看待FTX破產？YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》影音，就從股票角度判斷加密貨幣適不適合投資，用「2招」判斷能否投資加密貨幣。

以下為影音內容：

FTX在破產之前是全球第三大的加密貨幣交易平台，擁有100萬的用戶，平台上除了可以交易比特幣等虛擬貨幣之外，其中又以自己發行的FTX幣為主要交易。

最吸引投資人的廣告是，打著所有虛擬貨幣1萬美元以下，年利率都有8％的口號，這樣浮誇的報酬率，投資人其實早該心理要有所警惕。

天下沒有白吃的午餐，人會被騙某種程度上來說都是因為太貪心，這次因FTX倒閉損失的人，就當是買個經驗吧。

加密貨幣這種東西有點像是老鼠會，如果投資人對其有所質疑，就不應該去碰它。

買入一檔股票的因素有什麼？通常不外乎就兩個原因，看好公司未來發展和股票價格低於它該有的價值。

1.看好公司未來發展

買入股票都會選擇有未來展望的好公司，而加密貨幣一旦盛行就會威脅到政府，也就是流通的法定貨幣，政府單位或者中央銀行不會允許有人可以挑戰法定貨幣的地位。

央行在印製鈔票的時，是有錢賺的，獲利還不少，印製一張百元鈔票成本約2.6元，但卻可以用100元的價格賣出，所以就賺了97.4元

這麼好賺的生意，政府怎麼可能允許加密貨幣挑戰法定貨幣的地位？這邊的論點足以證明加密貨幣的未來充滿了不確定性

2.股票價格低於它該有的價值

投資人可以用很多方法判斷一檔股票是不是被低估，包括：淨值、本益比等；但是加密貨幣的真實價格怎麼判斷？

股票是有價證券，價格的背後反映的是公司個價值，而加密貨幣卻說不出真實價值，因為它是無中生有的東西

講白一點，會買加密貨幣的人通常都是為了炒作。

總結

欲速則不達，還是穩健型的投資才是最實在的，雖然有些股票也是有炒作的成分存在，但絕對比暴漲暴跌的加密貨幣安全許多。

有時候看自己可以獲利多少之前，應該要先評估自己可以承受多少風險，且虛擬貨幣的詐騙案很多。

◎本文內容已獲 陳愉昇股市經驗談 授權，未經同意禁止取用轉載。

FTX 破產 虛擬貨幣 台股 本益比

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