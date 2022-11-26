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謝金河稱綠營若輸「對經濟未必有利」 網：週一開盤拚手速？

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒董事長謝金河日前指出，民進黨若選不好，2024年總統大選將提早開打，對台灣經濟未必有利。財信傳媒董事長謝金河。記者林宸誼攝影╱報系資料照
財信傳媒董事長謝金河日前指出，民進黨若選不好，2024年總統大選將提早開打，對台灣經濟未必有利。財信傳媒董事長謝金河。記者林宸誼攝影╱報系資料照

各縣市陸續開票完畢，目前藍營贏面大於綠營，財信傳媒董事長謝金河日前指出，民進黨若選不好，2024年總統大選將提早開打，對台灣經濟未必有利。

根據《鏡週刊》報導，針對此次地方大選，謝金河表示，國民黨地方服務較貼近選民，民進黨在多個選區有難度，若民進黨選不好，身為黨主席的蔡英文將提前跛腳，2024年的總統大選會提早開打，對拚經濟未必有利。

《民視》報導，台經院長張建一也認同謝的說法，表示這次執政黨若輸，會讓歐美大國擔憂台灣的經濟走向，未來是否將台灣納入產業大聯盟，CPTPP及台美貿易倡議等，都可能大打折扣。

PTT上不少網友討論，謝大師開示，看起來不太妙，大選後的週一開盤是不是要拚手速？有網友直言：「週一基金就不演了，你各位保重」。也有網友說，會跑的早就都跑了，反指標什麼？」。還有人直接說：「完了，下週台股要大跌了」，更問「敗選行情不是應該要大漲嗎？」

謝金河 蔡英文 2022大選

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