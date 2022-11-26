謝金河稱綠營若輸「對經濟未必有利」 網：週一開盤拚手速？

許多人偏好利用股票投資理財，但也有少數人不願承擔投資風險，認為股票投資只是投機行為。有網友抱怨，同事「洗臉」他直指「股票是投機行為，除了ETF存股以外都是投機」，其他人則認為，是投資或投機並不重要，只要能賺錢就好了。

2022-11-24 15:03