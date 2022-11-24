股市到底怎麼停損？ 老王：跌破就執行紀律 別預設立場！

股市中該怎麼停損？關於停損這件事到底是什麼時候該賣，才是一個正確停損的操作呢？

浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中分享，投資者該於買進股票中就設定好停損的價位，一旦跌破了就要執行紀律賣出，千萬不要預設其他立場，等股價站回均線後再買回來就好。

以下為影音內容：

新手如何停損

停損是很多人學不會的事情，不只是新手而已，很多老手在股市可能10幾年了，股票做的不差，但是往往手上都有一些套牢的股票，原因就在於對於停損這件事情，執行的很差。

常常有一些股票可以讓老手賺大錢，但也有一些庫存股萬年都是套牢的，最主要的原因就是第一時間沒有停損，只好放著變成長期投資。

買進一檔股票的時候，就要想好要停損的位置了

這是所有停損的第一步，沒有這個SOP不要指望自己買進之後可以執行停損這件事；因為心魔往往會影響投資人的操作。

那停損價位怎麼設定呢？很簡單，就看均線。

短期：設定5日或10日當作停損。

波段：設定月均線或季均線當作停損。

如果覺得會被均線「巴來巴去」，可以改看有無「多方缺口」，或是有無「大量低點」，這些都可以當作停損的設定。

個人比較不喜歡用百分比設定停損，希望投資人都可以用技術分析的角度，找均線、大量低點、缺口，來作為停損的設定，這樣的方式是比較正確的。

跌破若以當日收盤價來看 收盤前5分鐘就要賣出嗎？

到底要怎麼樣判斷是真正的跌破來出場呢？

通常判斷一檔股票「真正轉弱」就是指收盤，也就是以今日收盤真正跌破均線的支撐、封閉了缺口，或是跌破大量低點，才會判斷這是型態上的跌破轉弱。

用這樣的角度來思考，當然是越接近收盤的時候，再來做停損買出的動作才比較OK，因為可能一大早有若干的利空因素，開低之後短暫跌破，這時候賣了股票，後面卻開低走高，不就是殺在低點，面臨被洗掉的風險。

那如果早盤不停損後來卻跌停？這當然也是快收盤才賣股票的風險，這時候就要考慮到自己的持股成本，如果成本在很低的位置，這檔股票已經漲了2、30％的獲利了，那對於盤中的忍受程度應該要拉大，既然成本那麼低，就不應該眼光看得太短。

反過來說，如果成本很高，股價已經跌破設定的停損支撐了，那當然要立刻停損做出場，因為「小賠就是賺」，寧可小賠一點，把風險鎖住，即便後來尾盤又重新站上均線支撐，那就再買回來就好了，這樣的損失可能就是2-3％左右而已。

手中股票因為大盤大跌 跌破設定停損均線要出場還續抱？

一檔股票的下跌，不用探究是大盤還是個股本身的下跌因素，因為下跌就是下跌了。

當它今天跌破了設定的均線支撐，就是該執行停損或是停利出場，跟大盤跌或漲沒有太大的關係。

如果擔心是因為大盤下跌，造成個股被拖累，不小心跌破當初設定的停損出場點，建議還是賣出不要預設立場，可以等到哪天站回均線再買回來就好，這才是真正有紀律的操作。

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