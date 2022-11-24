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被同事嗆「玩股票＝投機、賭博行為」？ 網挺：能賺錢最重要

聯合新聞網／ 綜合報導
網友被同事嗆「玩股票是投機行為」。圖／資料照片
網友被同事嗆「玩股票是投機行為」。圖／資料照片

許多人偏好利用股票投資理財，但也有少數人不願承擔投資風險，認為股票投資只是投機行為。有網友抱怨，同事「洗臉」他直指「股票是投機行為，除了ETF存股以外都是投機」，其他人則認為，是投資或投機並不重要，只要能賺錢就好了。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「大家覺得股票是投資還是投機？」他表示，「今天被職場上的同事說股票是投機行為，除了ETF存股以外都是投機，反正被洗臉洗的我說不出話來，我對他也沒什麼想說的，道不同不相為謀，總結大家覺得股票是投機嗎？」

他也補充表示，「對自我優越感重的人，我很懶的跟他說話，只是被指著說投機真的滿火大的，他還想跟朋友一起買房轉手賣勒，難道不投機？」

其他網友則留言「回他，是啊投機啊？怎麼了？擋到你Wifi？有本事賺這個錢礙到你？」、「ETF就是一籃股票啊，你看看0056存股的有沒有賺，其實根本沒有」、「可以投資也可以投機，只要能賺錢和分辨風險有差？」、「你可以乖乖存銀行領利息，銀行可能也是拿妳的錢去做投機的事情」。

還有網友留言「對我來說只有短期投機跟長期投機而已，投機又不是貶義詞」、「我有的投機玩期貨一天可以賺三十幾萬問他有辦法嗎？」、「投機投資都有用處，並不是投資就腳踏實地，也不是投機就是賭博」、「投資投機，只要能賺錢都是讚」。

ETF 賭博 理財 Dcard 0056元大高股息

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