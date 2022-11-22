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存股必知「543買法」曝光！ 除息當月就買完薪資閒錢

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

作者小車於出版書籍《給存股新手的財富翻滾筆記》中提到「金融股543規律」，按照步驟就能用薪水4萬輕鬆打造年收股息20萬！

YouTube頻道《說書人 JK》就分享該法則，543原來代表一年當中拆成5、4、3個月份，分別是前置、買進、還有最後的加碼。

以下為影音內容：

金融股543規律以及持股規律，迅速累積股票張數，4年內讓資產成長40％，目標是讓存股滾出有選擇的人生。

其實存股久了也會有屬於一套自己的節奏，來介紹一下小車的543存股法則：

前置期「5」個月：4月-8月中

1.收兵不買

每年3月各家股利公布之後，並開始收兵不買金融股。

2.月存閒錢

每月月初將規劃投資的金額，匯入證券戶，把4到8月的薪資閒錢先存起來。

3.作壁上觀，看子彈飛

開始當個局外人，看大盤的大起大落。

大漲時：打開證券APP的資產總額，紀錄創下的新里程碑，一突破新高就寫入記事本中，只看最高不看起伏，成就滿足成就感，而非獲利了結。

大跌時：不看總資產只看未實現損益是否為令人安心的紅色，注意只看顏色不要看數字；然後上各大社群網站看散戶「睡公園」的抱怨留言，慶幸自己一張飆股都沒有買。

4.記除息日

大約6月的時候可以開始GOOGLE手上的持股除息日、股利發放日，並寫在行事曆上。

5.規劃買進的張數

計畫今年能進場的錢，也就是薪資閒錢再加上股利，並開始分配各檔的股票要買的張數，搭配參考各股當年前7月的EPS成長或衰退，來決定買入的張數配置，EPS成長的多買一些，持平的小買，衰退的不買，並且持續觀察每月的EPS以考慮是否換股。

買進的「4」個月：8月中-12月

一年最開心的時候到了，可以領股利，外加逼自己買股票，和享受購物的樂趣。

1.除息當月買完薪資閒錢

8月除息日開始買入股票，把前半年的閒錢都買完。

2.股利入帳，逢低加碼

9月股利大致都已經進帳，用逢低加碼，遇到個股相對低點時就買一張，最晚在隔年3月前要買完證券戶內的錢，不過通常在12月就會買完了。

最後加碼期3個月：1月-3月

1.等全年EPS公布

隔年一年等待全年的EPS出爐，參照以往的盈餘分配率，即可估算當年可以領到的股利。

2.年終獎金最後加碼

根據估算出來的股利，挑選當時殖利率最高的個股，並運用年終獎金最後加碼。

3.等待公布股利股息

待3、4月各家股利公告完畢之後，算出當年能實際獲得的股利或配股，股利加總後納入8月的買股計畫。

總結

以上聽起來似乎簡單，但是知易行難，因為每年的世界政經總會有所變化，但能不能持續這樣執行下去，投資人就要考慮到自己的定性。

◎本文內容已獲 說書人 JK 授權，未經同意禁止取用轉載。

股利 EPS 金融股

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