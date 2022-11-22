每月花2萬買股 他問該集中還分散投資？網強調3字關鍵

股票投資方式相當多種，可選擇將資金集中在某支標的上，也有投資人偏好一次投資多檔股票，以分散風險。一名股市小白打算每月投資2萬元，但無法決定該將資金分散5檔以上股票或是全數集中2、3支標的。其他網友則認為，每月投資金額只有2萬元不適合分散投資，也強調買你「抱得住」的就好。

一名網友在PTT發文表示「我近期剛加入股市行列，採用定期不定額的方式進行，每個月約投入2萬元，大家認為每個月資金分散到好幾檔股票好，可能5檔或以上，還是說專注於某特定幾檔，約2、3檔，投資趕快湊張出來好？」

該網友表示，「另外近期也有在研究其他產業適合存股的股票，食品股聯華、聯華食、卜蜂，這三個大家比較推薦那個嗎？然後營建類的興富發這個適合嗎？ 還是要存台泥，但前景我感覺不看好」。

其他網友則留言「分散或集中沒差，反正看對抱住就是了，錯了就停損，別問哪支好，覺得價格合理就打進去」、「你的預算這麼低，又要分散，直接去定期定額VT」、「嫌麻煩就一支，但最好三支分散風險」、「營建我選達欣工、聯華，台泥轉型成功的話也可留意」。

還有網友留言「聯華食不錯」、「你說的裡面台泥最好，不過以你狀況，建議SPY」、「台泥轉型期，又逢水泥艱困期，更有甜甜價的機會」、「買個股你要有信心避開非系統風險」、「聯華之前前前一堆人在瘋存，結果後來跌到叫不出聲音」。