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買股能靠2萬本金賺40萬？網曝「符合3條件」有望達標

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問「有人能靠2萬本金賺到40萬嗎？」 示意圖／ingimage
網友詢問「有人能靠2萬本金賺到40萬嗎？」 示意圖／ingimage

股票投資不易，通常本金越大較容易有龐大獲利，有網友好奇「有人能用2萬本金賺到40萬嗎？」其他網友直言「肯定有」，但得符合「利滾利慢慢來、鬼之運氣、權證」三大前提，或是依靠當沖、大多頭時期押對寶等好運，但對一般人而言可能性相當小。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「有人能用2萬本金賺到40萬嗎？看到很多股票賺很多的，都是本金蠻大的，然後賺個20、30％，獲利就很多，有人厲害到是讓本金翻倍再翻倍的嗎？」

其他網友則留言「有啊，2008進場的人」、「肯定有，利滾利慢慢來、鬼之運氣、權證」、「記得去年有人沒碰海運，40萬滾到4000萬的」、「崩盤買進個股的、選擇權，不然就是能力眼光夠好，像巴菲特白手起家」、「我本金20萬，2018/11到2022/11變成30萬」。

還有網友留言「有，靠當沖或大多頭時期押對寶，但這就倖存者偏差，而且現在市場偏空、波動又大，除非你有水晶球可以預知未來 不然還是務實一點去買樂透」、「用40萬賺到2萬很容易，2萬變成40比較難，存越多錢來投資會比較有效益」。

Dcard 台股

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