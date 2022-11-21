台股這周上漲？ 分析師指出「三指標」：道瓊跟櫃買市場也這樣看
這周台股大盤會繼續漲嗎？
浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中表示，觀察大盤會不會繼續上漲，短期就觀察「5日均線」和「10日均線」，還有「成交量」有沒有出來，若是5日均線跌破就會出現震盪，才要往下看10日均線有沒有撐住，若10日均線也跌破，才需觀察月均線甚至季均線。
以下為影音內容：
這一波的上漲，短線一直以來只要觀察5日均線就好，若是5日均線沒有跌破就不用設計季均線有壓力，所以近期盤勢是一路往上漲。
5日均線如果跌破，高檔開始震盪，但是要整個短線趨勢改變，還要看一個重要的支撐叫10日均線。
台股的線型其實跟道瓊很像，道瓊就是跌破5日均線開始震盪，不過有守住10日均線，後來就有往上漲。
台股也是這樣看，如果可以守住5日均線，當然是最棒的情況，繼續往上噴；而若跌破5日均線就會開始震盪，但是不用太擔心，因為還有10日均線。
台股真的要擔心比較大的回檔或修正，就是把短期的5日和10日均線還有多方缺口都跌破了，那才要去找月均線甚至季均線的支撐。
而5日均線能不能守住的關鍵其實在於成交量，上週二開始成交量有減少的情況，量縮的情況若是持續，會變成「一個人的武林」就是只有台積電漲，萬一台積電也不漲了，大盤就很容易回檔或者震盪，一旦量縮就漲不上去了。
要在5日均線的情況下，趕快補量，台股才會繼續攻，不然就會變成回檔才取量。
櫃買市場也一樣，會漲到什麼時候，其實就跟大盤一樣，貼著5日均線看就好了，不要太在意單日的收黑，前面還有更醜黑K（開高走低，還收最低），不過後面幾天還繼續漲，就是因為5日均線守住。
5日均線跌破高檔開始震盪，不過即便震盪也不用擔心掛了，因為還有10日均線；櫃買也同大盤必須把5日跟10日均線都跌破了，才會出現一個明顯的回檔修正，進而測試月均線的位置，
櫃買開始上漲也是突破月均線開始翻多，月均線就是櫃買長期趨勢的多方觀察，不論小回檔或是大回檔，只要能守住月均線，那長線的多頭趨勢就沒有改變。
◎內容已獲 王董的大盤籌碼 授權，未經同意禁止取用轉載。
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