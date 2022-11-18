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新手投資人常犯的「4個錯誤」 他用毛巾舉例：需自有判斷與見解

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
美聯社
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投資新手常犯的「4個錯誤」！中了幾個？

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》就分享，4個錯誤，分別有「過度注重自己的未實現損益」還有「頻繁交易」、「沒有設好停損停利點」、以及「盲信新聞報導」，要有自己的判斷能力，才能避開追高殺低的循環。

1.每天都在意「未實現損益」

相信許多投資新手，每天都會點進APP看自己的未實現損益，不過基本上，未實現損益負的是一件很正常的事情。

股票本來波動就是會上上下下，不斷地震盪，不要有買入就不能跌破成本價的那種想法，除非有買在最低點的能力，但這是連股神巴菲特都沒有辦法達成的事

2.頻繁的交易

剛進入股市的投資者，個性通常都非常急躁，都會有些普遍的症狀。

舉例：新手第一天買進30元的股票，第二天小賺漲到30.3元，就急忙落袋為安趕快賣掉，第三天股票又上漲至32元，而新手又追高買進，但不幸第四天股票跌到31.2元，新手又將股票脫手離開股市。

上述例子可以得知，常常在買進跟賣出之間不斷折磨自己的精神，搞得自己提心吊膽、心神不寧，整個過程就是不斷地在追高殺低，當中產生的手續費也是一筆開銷。

其實看好一檔股票，抱著就對了，不需太理會中間的過程。

3.沒有設好停損停利

散戶投資者最常犯的錯誤，就是股票一直久抱，抱了好幾年，即使股價腰斬再腰斬，還是不為所動。

所以一定要設好停損停利，但是如果連10％幅度的震盪都無法接受的話，那就完全不適合在股票市場生存。

4.沒有客觀地看待新聞

講白話就是對人和新聞報導都要有自己的見解。

一條毛巾，有一篇新聞說擦了身體會變Q彈，另外報導則說擦了皮膚會潰爛，但它其實就只是一條普通的毛巾

在股票市場也是如此，市場上會充斥著各式各樣的言論，有利多和利空的消息，報導來源消息是真是假，投資人要有自己的判斷能力，不要人云亦云

對產業面要有所了解，研究越深越徹底就越不會被假新聞所騙，平常時候就要多閱讀，累積自己的先備知識。

◎本文內容已獲 陳愉昇股市經驗談 授權，未經同意禁止取用轉載。

巴菲特 假新聞 股票 停損

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