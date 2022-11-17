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股票「套牢」的定義？專家：目標達成與資金兌現時間到達前都不算

聯合新聞網／ 雨果
記者侯永全／攝影
記者侯永全／攝影

「你的股票真的有套牢嗎？」

2022年的全球股市一直跌，很多人都說他的股票套牢了，不知道你是否也是有滿手套牢的股票，不過我想問你，你的股票真的有套牢嗎？

我先對套牢做一下定義解釋，會說套牢，是因為投資人想要將股票投資變現，但因為帳上虧損，不願意認賠賣出，所以認為資金被套牢在股票市場裡。

多數人覺得套牢的時候，並不是真的有需要將股市裡的資金變現拿來運用，而只是覺得目前帳上虧損，沒有辦法/不願意隨時將股票變現實現虧損，所以變成無法動用的資金。

有看出差別在哪裡嗎？差在投資的資金沒有預期使用時間與目的，差在許多投資人以為自己隨時都會需要用錢，需要從股市提領現金，隨時都要在意帳上盈虧。

多數人在股市都只是想在短期內買賣獲利，目的只有賺更多錢，如果帳上是獲利的，大多會傾向繼續放著，看股價繼續漲，很少人會想在上漲時賣出，即使下跌拉回了，也會想等待下一波上漲，這時他不會說他套牢了，因為他帳上有獲利，真要用錢時隨時可以賣掉。

如果帳上是下跌的，投資人也很少捨得賣，通常會想等他漲回來不要虧損，只要沒賣就沒有賠，但這時他會說他套牢了，因為他帳上是虧損，真要用錢時必須認賠賣出，所以他盡量不要賣。

當然，有些投資人會認真的用他自己設定的條件做停利停損，譬如股價上漲20%時賣出，取得獲利入袋，下跌10%時賣出實現虧損，將資金轉往其他標的。但這些人，還是沒有明確的資金用途，只是將資金繼續轉往下一檔股票而已。

如果是有明確資金使用用途與預期使用時間的人，就沒有所謂套牢的問題。譬如我是在為我的退休金準備做投資，預期需要變現使用的時間是20年後，我現在的帳上漲跌一點影響也沒有，因為離我需要變現的時間還很遠，我並沒有因為帳上虧損而捨不得賣的問題，哪來的套牢。

我自己目前美股股債組合的資產帳上虧損15%，台股帳上虧損13%，因為近幾年完全沒有需要動用這些資金的計畫，所以目前帳上的損益一點影響也沒有，更不會有資金套牢的感覺，只有當我想將股票或債券賣出變成現金時，才會有猶豫要不要認列虧損的困擾。

所以，我們在做投資時，心裡最好要有一個比較明確的投資目標與資金使用或兌現時間，在接近需要將投資兌換成現金的時候，若帳上虧損，才會有套牢的問題，否則，在此之前，帳上的損益變化，都只是投資的一段過程，不需要每天戰戰兢兢關注損益變化。

現在再想一下，你的股票真的有套牢嗎？

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此

台股 資產 美股 套牢

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