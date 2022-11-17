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加密貨幣定存8%不貪心算合理？ 他批「愚蠢」：20％就能是股神了

聯合新聞網／ 綜合報導
加密貨幣平台FTX聲請破產，投資人血本無歸。（路透）
加密貨幣平台FTX聲請破產，投資人血本無歸。（路透）

近日全球第二大虛擬貨幣交易所FTX宣告破產，投資人資產瞬間歸零。加幣貨幣的投資方式也被相關業者包裝得「很多元」，甚至還能夠定存，宣稱年利率高達8％，比銀行給予的要高上4倍多，遠勝一些大型股市基金（ETF）的績效；真的是銀行定存或存股還不如加密貨幣定存嗎？

對此，PTT有網友發勸世文，直言10%以上的年報酬率不是詐騙就是賭博，8％真的等出事。

網友說明，有人說一年8%定存不貪心？但其實一年8％定存「很愚蠢」，他解釋一般來說，商品年報酬率新台幣定存1％、債券2-3％、房地產5％、全市場ETF為7-9％

目前全世界投資商品報酬率最高的人為巴菲特，一年約20%，「對！20％就是世界首富，當然巴菲特不是單純投資商品，他其實是在經營企業，有額外付出心力勞力，給定的報酬率就無法計算，只是要表達年報酬率20％是多麽的不可思議。」

網友強調，持有股票報酬率比定存高，是因為股票風險高所以投資人要比較高的報酬率，全市場ETF的報酬率約7-9％，報酬率來自於市場beta，不論報酬率如何；高風險並不隱含高報酬，而是高報酬隱含高風險，就算買全市場ETF也不一定賺錢，一定要「長期持有」才有比較高可能賺到錢，

「能夠長期持有的資產，不保證高報酬，但高報酬的資產，一定要能長期持有，否則就是賭博或詐騙。」

網友說，FTX的8％定存根本是超級不合理，因為高報酬隱含高風險，但是高風險資產必須長期持有才能躲波動並進而獲利，但交易所的高利定存又不需要長期持有，這根本不可思議也違反自然法則

「奉勸大家不要再追求幾倍、幾10倍的報酬了，回家用等比級數計算機玩個1小時，你就能明白要持續每年20％以上的報酬率就已經是天方夜譚了！」

巴菲特 ETF 房地產 FTX PTT 台幣 詐騙 賭博

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