「雞蛋不要放進同一個籃子」下一句是什麼？ 股神巴菲特的投資智慧

「別把雞蛋放在同個籃子裡」的下一句話是什麼？

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》就分享，該句話的下一句是「但是也不要把雞蛋放在太多的籃子裡」，意味著選擇自己熟悉了解的產業進行投資，把資金集中在自己有把握的產業上，千萬不要為了分散風險而胡亂投資。

以下為影音內容：

對經濟或金融有所涉略的人，應該都聽過一句話：雞蛋不要放進同一個籃子裡，意思就是要投資人懂得分散風險。

有許多投資人把這句話銘記在心，風險非常分散，庫存股一堆，但又不是買樂透或刮刮樂，這麼做卻讓人有「包牌」的錯覺。

回想自己剛進股票市場的時候也是如此，經濟學的課本都有提到，雞蛋不能放在同一個籃子，需要分散風險。

所以因為這句話的觀念，導致東買西買，但實質的資金根本沒有很多，其實是很愚蠢的作法。

不要把所有雞蛋都放進同一個籃子裡，其實還有下一句，就是也不要把雞蛋放進太多的籃子裡。

股神巴菲特有說過，投資者應該將所有的雞蛋都放進同一個籃子裡，然後小心地看好它；意思是要選擇自己熟悉了解的產業進行投資，把資金集中在自己有把握的產業上。

絕對不是要你把資金全部押注在同一檔股票上，假設可能對半導體比較熟悉且研究較深，就把資金放在這些領域上面即可。

沒有必要為了達到雞蛋不要放在同一個籃子裡，而把資金分配到不熟悉的其他類股上。

簡單說來說，就是不要為了分散風險而刻意去買股票。

巴菲特會這樣說，不外乎人的時間、資源、體力都是有限的，想要精通所有的上市櫃公司，根本就是天方夜譚，與其體力不支地顧著非常多的籃子，又很容易發生顧此失彼的情況，倒不如專心的顧好一個籃子才是。

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