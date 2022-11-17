他喊「台積電拚命做多」輸不了？ 網搖頭：巴菲特藥效短

台積電16日股價一度達494元，上漲14元。盤中漲勢收斂，終場收在487元，上漲7元，漲幅1.46%。有網友直呼「台積電這幾天就是拚命做多，不要當最後一個跑的，應該輸不了」，其他網友則認為「長期看多，但中短不一定」。

一名網友在PTT發文表示，「今天巴菲特建倉的新聞一出，延續上星期的氣勢大漲，橋水基金也入場了，加上一堆利多，先不論之後會不會電梯向下，至少這禮拜就是買爆，到時候不要當最後一個跑的就好了，應該輸不了吧」。

其他網友則留言「我覺得沒問題耶，過去慣例至少噴三根」、「月底上看700，ALL IN了」、「再三天就600多」、「利多後，應該會先拉回整理一陣子」、「現在不買難道要600買？」、「歷史告訴我們跟著張忠謀及巴菲特走長線不會吃虧」、「台積電未來長線是光明的」、「巴菲特買入，至少要漲十年」。

不過也有人留言「大家好像都忘了股市水晶球。美債殖利率到掛了」、「好怕突然一根綠的」、「漲完了才要追，被割韭菜剛好」、「讚讚讚，一片樂觀，我要先跑了」、「老巴的藥效有時候很短的，自己看著辦」、「人多的地方不要去」、「不要忘記600上面的冤魂」、「股版一片看多，我先清倉了」。